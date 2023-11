Mutter Gottes, wir rufen zu dir

Ende Oktober verweilten zwei Tage lang 43 Gläubige aus der Seelsorgeeinheit Wangen und Umgebung in Altötting, dem „Herz Bayerns“.

Am Vormittag begrüßte Pater Marinus die Pilgerschar beim Eröffnungsgottesdienst in der Gnadenkapelle und dankte ihnen für ihr Gebet und den Besuch am Gnadenbild. Abends feierte Pater David mit Diakon Ogger die Vorabendmesse in der Basilika St. Anna. In seiner Predigt legte Pater David humorvoll das Augenmerk auf das Gebot der Nächstenliebe, wie es im Evangelium des Sonntags zu lesen sei. Den vielen Gebeten, Litaneien, Rosenkränzen und Gesängen müssten auch Taten folgen, wie Jesus immer wieder in den Schriften betont.

In der anschließenden Lichterprozession mit Gebeten und Gesängen zum Kapellplatz fand der erste Wallfahrtstag der Allgäuer Pilgergruppe aus Wangen seinen krönenden Abschluss. Der Altöttinger Stadtpfarrer und Wallfahrtsrektor Metzl dankte vor der Gnadenkapelle allen Gruppierungen und Gläubigen und erwähnte auch besonders die Wallfahrer aus Wangen, Friedrichshafen und Kärnten.

Da die Nachtruhe wegen der Umstellung auf Winterzeit eine Stunde länger dauerte, besuchten zahlreiche Gläubige die Frühmesse mit Pater Benjamin und Diakon Ogger am Sonntagmorgen um 7 Uhr in der Gnadenkapelle. Beim anschließenden Frühstück gab es zahlreiche Gespräche über die Erlebnisse des ersten Wallfahrtstages und um 10 Uhr fand dann das Hochamt in der Wallfahrtsbasilika St. Anna mit Pater Marinus und Diakon Ogger und einem Gastpriester aus Kärnten statt. Pater Marinus ermutigte ebenfalls die Pilgerschar, in ihrem Eifer und der Verehrung der Gottesmutter zum Lobe Christi nicht nachzulassen, auch wenn die Kirche in schwierigem Fahrwasser sei und Resignation und Hoffnungslosigkeit angesichts der vielen gegenwärtigen Krisen überall zu spüren seien.

Den Heimweg nach Wangen unterbrach ein Stopp in Klosterlechfeld bei Schwabmünchen, wo Diakon Ogger die Sehenswürdigkeiten der prächtigen Wallfahrtskirche Maria Hilf erläuterte und eine Segensandacht hielt. Nach der Einkehr im Hiltenfinger Keller gab es noch als Höhepunkt des Tages ein brillantes Feuerwerk am Nachthimmel beim Allgäupark Skyline, bevor die Pilgerschar wieder wohlbehalten in Wangen eintraf.