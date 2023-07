Die Deutsch–Chinesischen Jugendtage in Berlin wollen Begegnung ermöglichen, um gegenseitiges Verständnis zwischen deutscher und chinesischer Jugend zu fördern. Mei Huang, eine Künstlerin und Wissenschaftlerin, die seit über zwanzig Jahren in Deutschland lebt, versucht damit, Konflikten durch die Unterschiede in den gesellschaftlichen Modellen entgegenzuwirken.

Zum zweiten Mal dazu eingeladen wurde die Musikschule App: eine Delegation aus den Akkordeonisten der Standorte Isny, Leutkirch und Kißlegg vom Alter von sechs Jahren bis zu Studierenden und einigen Eltern machte sich am 20. Juli für drei Tage unter der Führung von Susanne App auf den Weg, bekamen das Rote Rathaus und das Abgeordnetenhaus näher gebracht, konnten dort ihre Musik präsentieren und Darbietungen chinesischer Teilnehmer und weiterer deutscher Gruppen verfolgen. Der Abgeordnete Jian Omar nahm sich zwei Stunden Zeit und freute sich über den Austausch mit der Jugend aus der Ferne: China und Süddeutschland. In einem Freundschaftswettbewerb der Akkordeonspieler wetteiferten deutsche und chinesische Schüler mit erfolgreichem Ausgang für die Gäste aus dem Allgäu.