Musikkapelle Rohrdorf veranstaltet Dorffest

In diesem Jahr findet das Dorffest der Musikkapelle Rohrdorf am Freitag und Samstag, 12. und 13. August, mit Blasmusik statt. Auf dem Gelände der Firma Holzbau Butscher beginnt das Festwochenende am Samstagabend um 18 Uhr mit der Musikgruppe „Heanad & Deanad“ — einem Zusammenschluss von Musikanten aus Rohrdorf und Kreuzthal. Im Anschluss sorgen die Harmoniemusik Seeg und die Trachtenkapelle Friesenhofen laut Vorschau für Stimmung.

Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit einem Gottesdienst auf dem Festgelände. Danach spielen die Bergstätt Musikanten zum Frühschoppen auf. Den Ausklang des Rohrdorfer Dorffestes am Sonntagnachmittag übernehmen die Rohrdorfer Musikanten selbst.

Der Eintritt ist am gesamten Wochenende frei. Für die kleinen Besucher gibt es am Sonntagnachmittag ein buntes Kinderprogramm mit Ponyreiten und vielem mehr.