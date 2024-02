Musikkapelle Eisenharz hat neue Vorstandschaft gewählt

Am 5. Januar fand die Generalversammlung der Musikkapelle Eisenharz statt. Die Versammlung wurde durch den Vorstand Sebastian Weber eröffnet. Er gab zu Beginn einen kurzen Rückblick über das Jahr 2023: ein sehr volles Jahr ohne große Verschnaufpausen für die Kapelle. Insgesamt 14 Auftritte mit der Gesamtkapelle und weitere Auftritte in kleiner Besetzung, sowie Veranstaltungen von der Musikkapelle säumten das Jahr. Highlights waren das erste traditionelle Wertungsspiel der Kapelle in Unterreitnau, die Festumzüge in Unterreitnau und Wengen, der zwei tägige Ausflug nach Strümpfelbach auf ein Weinfest, eine Musikantenhochzeit, sowie das alljährliche Herbstkonzert und das Silvesterblasen.

Der Bericht des Vorstands endete mit einem Ausblick auf das Jahr 2024, welches einige Neuerungen und Highlights beinhaltet: 2024 wird die Musikkapelle das erste Mal einen Faschingsball am 10. Februar veranstalten, es wird am 2. März ein Jubiläumskonzert zu Ehren des Argenbühler Komponist Walter Schneider in Zusammenarbeit mit der Musikkapelle Siggen veranstaltet, die Musikkapelle ist zu den Musikfesten in Waltershofen, Ratzenried und Maria-Thann eingeladen und nimmt an den Wertungsspielen in Maria-Thann am 20. April und Waltershofen am 11. Mai teil.

Es zeichnete sich schon vor der Generalversammlung ab, dass es zu einer größeren Veränderung im Ausschuss kommen wird. Christoph Prinz stellte sein Amt als stv. Vorstand nach 8 Jahren zur Wahl, Ulrike Kolb stellte ihr Amt als Kassenführerin ebenfalls nach 8 Jahren zur Wahl. Auch Sebastian Weber, welcher seit 2020 als Vorstand aktiv war, wollte sein Amt abgeben. Durch eine Satzungsänderung, welche von der Mitgliederversammlung beschlossen wurde, ist es nun möglich, ein Vorstandsteam einzusetzen.

Als gleichberechtigtes Vorstandsteam wurden Fabian Wösle, Julian Stumpf und Stefan Sutter gewählt. Der Ausschuss der Musikkapelle Eisenharz besteht nun aus folgenden Personen (siehe Bild von rechts nach links): Holger Jocham (Beisitzer), Katharina Bodenmüller (Schriftführerin), Tobias Weber (Beisitzer), Pia Sophie Kloos (Kassenführerin), Daniel Stingl (Jugendleiter), Petra Achberger (Beisitzerin), Stefan Sutter (Vorstand), Andreas Loritz (Dirigent), Fabian Wösle (Vorstand), Anna Antl (Jugendleiterin), Julian Stumpf (Vorstand), Tobias Stingl (Beisitzer, auf dem Foto fehlend).