Musikfeschdle im April in Reichenhofen

Vom 12. bis zum 14. April ist es wieder so weit - die Musikkapelle Reichenhofen lädt zum dreitägigen Musikfeschdle in den Pfarrstadel. Los geht’s am Freitag, 12. April mit dem MalleFeschdle. Das Wochenende wird unter anderem in der Palmenbar mit DJ Shorty willkommen geheißen.

Wie schon im letzten Jahr, steht auch 2024 der Samstag, 13. April, mit dem BlasgaudiFeschdle wieder ganz unter dem Motto Blasmusik = Stimmung. Hier spielt die Musikkapelle Reichenhofen selbst zur Unterhaltung auf - die Gäste dürfen sich auf Unterhaltung mit traditioneller und moderner Blasmusik, vor allem aber auf ganz viel Stimmung, freuen. Auch Gesangseinlagen dürfen hier natürlich nicht fehlen. Einlass ist ab 19.00 Uhr, Beginn um 20.00 Uhr. Ein Vorverkaufsticket kann man sich bereits jetzt sichern: Je 1x Eintritt + Maß + Wurstsalat für 20€ pro Person. Anmeldungen an [email protected]. Natürlich gibt es auch Karten an der Abendkasse, aber schnell sein lohnt sich.

Ein MusikFeschdle mit Gesamtchor und Einmarsch in den Pfarrstadel findet dann am Sonntag, den 14. April statt. Ab 10.30 Uhr spielt der Musikverein Treherz zum Frühschoppen auf. Um 13.30 Uhr findet dann der Gesamtchor mit anschließendem Einmarsch statt, bevor die Musikkapelle Aichstetten zum Fahneneinmarsch und danach zur Unterhaltung aufspielt.

Die Musikkapelle Reichenhofen freut sich auf ein zünftiges Musikfeschdle mit zahlreichen Gästen.