Musikalisches Wochenende für die Herlazhofer Jungmusikanten

Wenn sich 21 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Instrumenten, Noten und guter Laune auf den Weg machen, ist es wieder soweit: das Hüttenwochenende der Herlazhofener Jungmusikanten in Balderschwang steht an.

In zahlreichen Gesamt– und Registerproben wurde unter Leitung von Dirigent Fabian Fischer am letzten Ferienwochenende ein kleines Konzertprogramm einstudiert, welches nach der Rückkehr am Sonntag dem Publikum in Herlazhofen präsentiert wurde. Hier begaben sich die jungen Musikerinnen und Musiker auf eine musikalische Reise mit verschiedenen Titel aus Filmmusik, rhythmischen Klängen aus Afrika und Popmusik von Adele und Neil Diamond.

Aktivitäten, wie zum Beispiel gemeinsame Spiele, Geschichtenabend am Lagerfeuer und ein Ausflug ins Freibad rundeten das Programm ab.

„Die Jugendhütte ist das Highlight im Jahreskalender der Herlazhofer Jungmusikanten und wir freuen uns, dass diese bereits zum sechsten Mal erfolgreich stattfinden konnte. Der musikalische Aspekt liegt dabei im Vordergrund, gemeinsame Aktionen wie Spiel– und Lagerfeuer–Abende sowie ein Ausflug ins Freibad dürfen aber auch nicht fehlen“, so die Jugendleiterin Ronja Wäckerle.

Musikalischer Nachwuchs ist bei der Musikkapelle Herlazhofen immer willkommen. Informationen zur Instrumentalausbildung erhalten Interessierte unter der Homepage www.musikkapelle–herlazhofen.de oder bei der Jugendleiterin Ronja Wäckerle.