Gut 60 Kinder und Jugendliche zeigten am Sonntag, 23. Juli, bei Musik und Gebet Kids in der Marienkirche in Isny ihr Können. Dabei wirkten verschiedene Chöre zusammen: Der Kinder– und Jugendchor der Seelsorgeeinheit Alpenblick, die Jugo–Band Isny und die beiden Isnyer Kinderchöre, die neuerdings den Namen „Terzinis“ und „Quartinis“ tragen.

Unter der Leitung von Christian Schmid trugen sie teils einzeln, teils gemeinsam Lieder rund um die Schöpfung vor: angefangen von kirchlichen Liedern wie „Gott gab uns Atem“ bis hin zu bekannten Popsongs wie „Heal the world“ von Michael Jackson. Pfarrer Jans legte in kurzen Gedanken dar, dass wir als Kinder Gottes und Kinder dieser Erde dankbar für die Vielfalt der Schöpfung sein können, zugleich aber auch dafür verantwortlich sind, dass diese Schöpfung in all ihrer Schönheit für kommende Generationen erhalten bleibt.

Ein besonderer Höhepunkt und Gänsehautmoment war das von den Jugendlichen gesungene Vaterunser von A. Pärt. Der langanhaltende Applaus zeigte, wie gut die Lieder ankamen. Und so durfte natürlich auch eine Zugabe („Hey, weck den Himmel auf“) nicht fehlen.