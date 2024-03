MTG-Fechtabteilung erfolgreich auf Turnieren in Tettnang

Wieder richtig erfolgreich war das Fechter-Team um Trainerin Barbara Math am Wochenende 24./25.02. in Tettnang! Schon am Montag zuvor hatten mit sensationeller Beteiligung 18 Neu-Fechter die Turnierreifeprüfung abgelegt, um überhaupt Turniere fechten zu dürfen. Beim Montfort-Florett-Pokal in Tettnang waren bis auf wenige krankheitsbedingte Ausfälle alle Anfänger am Start! Mit 23 Einzelstarts stellte die MTG den Löwenanteil der internationalen Teilnehmer und begeistert erkämpften sie gleich die ersten Pokale. Die Atmosphäre in der vollen Stadthalle Tettnang knisterte und die Freude war riesengroß, ebenso großartig war die Motivation und darauf die Ergebnisse: bei den jüngsten Fechtern mit Mini-Florett in der AK-U11 kämpften sich Liv Ivanov, Lucie Oelgart und Anton Rogg, alles Turnier-Neulinge bis aufs Treppchen, Lucie auf Platz 3, Liv mit Medaille für den 5.Platz, Anton mit Pokal für den 3. Platz.

Bei der Altersklasse U13 waren gleich vier Anfänger-Mädchen der MTG in der Runde, gemeinsam mit vier MTG-U13-Jungs, davon auch drei Anfänger. Marie Bihr sorgte für Überraschung mit einem großartigen 2.Platz, gemeinsam auf Platz 3 Fanny Kübler und Susanna Rode, Anna Ostrander Platz 5. Bei den U13-Herren setzte sich Mio Sauter bis auf Platz 8 durch, gefolgt von Pelle Knaudt Rang 9, Henry Bodenmüller auf 10, Luis Ecke Platz 11.

Die Anfängerinnen Sophia Saddam-Lafta und Theresa Wlotkowski freuten sich über jeden durchgesetzten Treffer, Theresa dann Platz 6, Sophia auf 7. In der U17 entschied die eigentliche Degenfechterin Hannah Math ihr erstes KO eindeutig für sich und bekam hier den Pokal für den 3. Rang. Clemens Schöll führte zunächst bei den Herren U17, er schloss mit Rang 6 ab.

Beim erneuten Start bei den U20-Damen kam Hannah Math auf Platz 2, Anfängerin Vivien Schirmer Rang 3. Bei den U-20-Herren errang Franz Morath Platz 3. Für die AK-Senior kämpfte Jasmin Goldbach bis auf Platz 2, Andrea Müller Platz 3.

David Kranz/Anfänger war mit seiner Trefferleistung durchaus zufrieden auf Platz 7.

Die Runde der Veteranen-Damen konnte Barbara Math für sich entscheiden gegen die Schweizerin Alexandra Mader, Almut Haag von der MTG teilte sich Platz drei mit Kathrin Karnath vom TG-Biberach.

Abschließend für die an diesem Tag am meisten gesetzten Treffer ab AK über-17 gab es noch einen Wanderpokal für die MTG-Wangen.