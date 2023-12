MSC Leutkirch ehrt aktive Jugend-Fahrer

Der MSC Leutkirch ehrte am Nikolausabend am 9. Dezember seine Jugend Mitglieder. Es konnten in diesem Jahr 9 aktive Jugend-Fahrer geehrt werden. In der Jugend Wertung kam Julian Graf auf den dritten Platz, Luis Mendler auf Platz 2. Clubmeister der Jugend Wertung wurde Jakob Schneider, alle sammelten Ihre Punkte im Motorcross-Sport. Zum Bild von Links: Jakob Schneider, Luis Mendler, Linus Gebhard, Julian Graf, Emil Merk, Leon Gebhard, Joshua Renner Hinten: Daniel Schneider (Sportleiter), Tobias Horn (Vorstand), Matthias Ried (Vorstand). Foto: Matthias Ried

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.