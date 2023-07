Move & groove! Das SWR classic mobil beehrt GS Friesenhofen

Mit einem rhythmischen Genuss ging die Grundschule Friesenhofen am 13. Juli auf musikalische Entdeckungsreise. Das SWR classic mobil gastierte in der Friesenhofener Ebnathalle mit einem Schlagzeugensemble.

Zunächst wurde besprochen, wie ein klassisches Orchester aufgebaut ist. Das Konzert begann daraufhin mit einer Umzugskarton–Improvisation, die sofort alle Kinder und Erwachsenen in den Bann zog. Durch die Veranstaltung führten die Mitglieder des SWR Sinfonieorchesters Markus Maier, Franz Bach, Jochen Schorer, Felix Birnbaum und Pao–Hsuan Tseng höchst selbst. Kindgerechte Erklärungen zu den Musikstücken wie Sollima Milenium Bug oder anschließend John Cage mit Living room music begeisterten alle Zuhörenden. Die Schlagzeug–Gruppe ist ein wunderbarer Kosmos für sich, der keine Grenzen kennt. Selbst mit Alltagsgegenständen kann man Musik machen — wie spannend das klingen kann, bekamen 74 Grundschüler, die Schulanfänger des Friesenhofener Kindergarten sowie Interessierte zu hören.

Natürlich durfte bei einem Kinderkonzert auch Mitmachmusik in Form eines Marsches nicht fehlen. Klatschen, trampeln und noch vieles mehr animierten alle, so dass niemand mehr still sitzen konnte und wollte. Move & groove, der Titel der Veranstaltung, hätte nicht passender gewählt werden können.

Die mobilen Kammermusikkonzerte des SWR Symphonieorchesters richten sich nicht nur an Klassikkenner, sondern wollen bei Menschen jeden Alters und jeder Herkunft Neugier auf ein erstes Schnuppern und Ausprobieren mit klassischer Musik wecken. Mit einer Rap–Einlage zeigten die Musiker eine weitere Facette des Schlagwerks.

Zum Schluss stellten die Profis ihr Können bei einer Bodypercussion unter Beweis. Nach zahlreichen Zugaben war am Ende sogar kurz Zeit, wichtige Fragen der Kinder an die Profimusiker zu beantworten. Wie bedanken uns für dieses wunderbare Highlight an unserer Schule, das wir noch sehr lange in Erinnerung behalten werden.