Motorsport für jedermann

In geselliger und ausgelassener Runde fand am Samstag, 25.November, im Gasthof Krone in Eisenharz die Gesamtsiegerehrung der diesjährigen Westallgäuer Automobil Geschicklichkeitsslalom Meisterschaft statt. Veranstalter war der Opel Sport Club Argental e.V. Überreicht wurden Pokale, Medaillen und Siegerkränze. Auch konnte man in einer Tombola viele attraktive Preise gewinnen. An dieser Stelle möchte sich der OSC Argental nochmals bei allen Sponsoren recht herzlich bedanken!

In der Saison 2023 wurden von den verschiedenen Westallgäuer Automobil Clubs insgesamt sieben Slaloms veranstaltet, bei denen die Fahrer ihr Können unter Beweis stellen konnten. Einer der Fahrer, Daniel Fäßler, sagt: „Es macht mir einfach mega Spaß, egal mit welchem Auto!“ Bei den Slaloms geht es in erster Linie um Geschicklichkeit und nicht um Schnelligkeit. Das Ziel ist es, einen mit Pylonen abgesteckten Kurs möglichst fehlerfrei zu absolvieren. Die freundschaftliche Atmosphäre und die Hilfsbereitschaft und Anteilnahme selbst unter Konkurrenten machen zudem den besonderen Charme dieser Veranstaltungen aus. Jeder ist willkommen, für jeden wird mitgefiebert.

Die Sieger in den einzelnen Klassen waren: Michael Karnitzschky (WMSC) in der Klasse A1 und im Superpokal A1, Anton Ganser (WAC Lindenberg) in der Klasse A2 und im Superpokal A2 und Walter Prinz (WMSC) in der Klasse A3 und im Superpokal A3. In der Damenwertung gewann Selina Prinz den ersten Platz und bei den Neueinsteigern Luis Ziller. In den Pokalen der einzelnen Marken gewannen die folgenden Personen: Marco Traut (Opel), Michael Karnitzschky (VW und Citroen), Stefan Ziller (Ford) und Berthold Weizenegger (BMW).

Walter Prinz und Michael Karnitzschky konnten sich zudem in allen Klassen, in denen sie angetreten waren, durchsetzen.

Für die kommende Saison 2024 werden gerne neue Fahrer und Nachwuchsfahrer gesucht. Teilnehmen dürfen alle volljährigen Personen, welche einen gültigen Führerschein der Klasse B und ein zugelassenes Auto besitzen. Hierbei darf es sich sowohl um ein Serienfahrzeug als auch um ein verändertes Fahrzeug handeln.

Nähere Informationen finden sich auf der Homepage des Wangener Motorsportclubs e.V. (www.wmsc.de)