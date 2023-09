Die Weibsbilder & Co. der Theaterei Isny proben eifrig für ihr neues Stück, das am Samstag, 21. Oktober im Landgasthof „Zum Schwarzen Grat“ in Bolsternang (Talstraße 1), Premiere feiert. „Mörder mögen’s messerscharf“ ist ein feinsinnig-witziges Suchspiel nach dem Straftäter, gewürzt mit viel Sprachwitz und Situationskomik.

Acht Akteure studieren seit April mit Freude und Elan ihre Figuren ein. Geprobt wird bei regelmäßigen Treffen im Landgasthof bei denen gelegentlich auch Günther Hauptkorn vorbeischaut. Er ist ausgebildeter Schauspieler & Regisseur und unterstützt die Truppe mit seinem Wissen und hat dabei immer den ein oder anderen Tipp parat. Aber nicht nur das Stück selbst feiert Premiere: Zum ersten Mal spielen Die Weibsbilder & Co eine Produktion unter dem Dach der Theaterei Isny e.V.. Ihre letzte Aufführung fand 2019 mit „Stepping Out“ statt.

Am 21. Oktober ab 20 Uhr nehmen sie ihre Zuschauer mit in die Welt des Adels, genauer gesagt auf das Gut des Herrn Barons von Herrschershausen, die hier ein spannendes Familiendrama erleben: Das Familienoberhaupt wird vermisst. Seine Frau scheint nicht wirklich besorgt zu sein. Anders sein Butler Johann und die zwei tütteligen Tanten. Wie wird die Kommissarin ermitteln? Wird der Herr Verwalter zur Klärung des Falls beitragen? Diesen Fragen wird mit irdischen und außerirdischen Kräften nachgegangen. Und dann geschieht sogar noch ein zweiter Mord…

Die Zuschauer dürfen nach Kräften miträtseln. „Mörder mögen`s messerscharf“ ist eine spannende und heitere Kriminalkomödie von Christine Steinwasser, die dem Publikum manchen Lacher beschert und einen amüsanten und unterhaltsamen Abend verspricht. Weitere Aufführungstermine unter www.theaterei-isny.de.