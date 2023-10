Modellflieger schließen Saison ab

Am 3. Oktober war es wieder soweit, das alljährliche Abfliegen vom Modellflug-Club Wangen Kißlegg konnte bei sehr gutem Wetter durchgeführt werden. Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich die Mitglieder und ihre eingeladenen Nachbarn und Freunde auf dem Flugplatz, um gemeinsam einen schönen Tag zu verbringen. Ein Dank an alle, welche uns über das ganze Jahr tatkräftig unterstützt haben.

Am Vormittag begangen die Piloten mit dem freien Fliegen. Jeder Pilot konnte ohne Regelvorgaben mit jedem Modellflugzeug seine neu antrainierten Kunststücke zum Besten geben. Es ist immer wieder erstaunlich, wie mancher Pilot seine Fähigkeiten im Laufe einer Saison ausbaut. Viele verschiedene Modelle waren vertreten. Oldtimer, kleine und große Modelle. Der Seglerschlepp kam ebenfalls nicht zu kurz.

Zum Mittagessen gab es zur Stärkung wieder die bewährten Schnitzel mit leckerem und würzigem Kartoffelsalat. Im Anschluss konnte aus vielen leckeren Kuchen ausgewählt werden. Keiner kam zu kurz. Beim gemütlichen Zusammensitzen konnten die aktuellen Tipps und Tricks ausgetauscht werden.

Am Nachmittag begann der Spass mit der Fuchsjagd. Michael Fölbach spielte mit seinem Flieger den Fuchs. Der Fuchs hat einen etwa 15 bis 20 Meter langem Schwanz, dieser muss mit einem anderen Flieger abgeschnitten werden. Neben dem „Fuchs“ waren jeweils fünf bis acht Piloten in der Luft, welchen den Fuchs verfolgten. Es ist richtig schwer, den Schwanz in der Luft zu treffen. Immer wieder ein voller Spaß.