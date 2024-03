Modellbahn Stammtisch in Urlau

Ab März treffen sich Modellbahnfans zweimal im Monat bei den Urlauer Modellbahnen. Im März und April sind es dann folgende Termine: 21.03. sowie 04.04. und 18.04., jeweils in unserem Bistro. Die Termine und weitere stehen auch auf unserer Internetseite https://www.urlauer-modellbahnen.de/. Wir sind eine lockere Gruppe von Modellbahn-Enthusiasten, die sich in regelmäßigen Abständen zu einem Erfahrungsaustausch rund um die Modelleisenbahn treffen. Hierzu laden wir gerne ein, jeder ist willkommen. In dieser Runde wird gemeinsam gefachsimpelt, probiert, getestet und nicht zuletzt ergeben sich immer Tricks und Tipps. Unsere Anlagen stehen immer zur Ansicht und Tests zur Verfügung. Ebenso können Videos und Präsentationen betrachtet werden. Auch die Organisation von Veranstaltungen und Ausflügen werden ein Thema sein. Wir freuen uns, euch in unserem Bistro begrüßen zu dürfen, wir inspirieren und helfen uns, um gemeinsam dieses Hobby zu genießen.

