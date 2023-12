Eigentlich sollte am 1. Advent das Banner mit dem neuen Logo am Kirchturm der evangelischen Kirche Bad Wurzach die Gottesdienstbesucher begrüßen. Aber dann kam tags zuvor der heftige Wintereinbruch und die Freiwillige Feuerwehr musste verständlicherweise ihre Hilfe zur Anbringung erst einmal absagen. Nichtsdestotrotz stand das Logo im Mittelpunkt des gut besuchten Gottesdienstes, der musikalisch vom Posaunenchor unter der Leitung von Hans-Ulrich Seufert gestaltet wurde. Dass der Schnee dennoch gut zur Adventszeit passe, betonte Pfarrerin Silke Kuczera in ihrer Begrüßung; denn er dämpfe die Geräusche, alles werde herrlich still und „die Stille gehört zum Advent“. Nachdem sich die vielen anwesenden Kinder zur ökumenischen Kinderkirche verabschiedet hatten, wurde es spannend. Aber zuerst bedankte sich Kuczera mit einem Blumenstrauß bei Heide Prutscher, die das bisherige Logo gezeichnet hatte, als es um die Einladungen zur Investitur der vorherigen Pfarrerin Barbara Vollmer ging. Und diese Zeichnung ist auch Basis des neuen Logos, um das der Kirchengemeinderat nun zwei Jahre gerungen hat. „Dies zeigt, dass er die Unterschiedlichkeit, die Diversität unserer Gemeinde abbildet“, so Kuczera. Und dann konnten die Anwesenden das neue Logo mit dem Slogan „miteinander.glauben.leben“ bestaunen: Prutschers Zeichnung wurde mit professioneller Hilfe von Christian Bader modernisiert, was die Haltung der Kirchengemeinde zeige, denn sie bewahre alte Traditionen, sei aber dennoch modern und offen für neue Ideen. Dann interviewte Kuczera stellvertretend für den gesamten Kirchengemeinderat Cristin Schellhorn, Christine Heine und Astrid Greshake, was ihnen am neuen Logo wichtig sei. Im Fokus stehen die offenen Türen, die das Logo „zu einem Willkommenslogo machen“; daneben steht das Kreuz im Zentrum. Der Slogan erlaubt es, den Schwerpunkt entsprechend seiner persönlichen Lebenssituation zu setzen, je nachdem, welche Worte man miteinander kombiniert. Das neue Logo zeige das Profil der Kirchengemeinde: Du bist willkommen. Und: Wir wollen miteinander.glauben.leben. Nach dem Gottesdienst zeigte der Posaunenchor seine große Erfahrung beim quartalsweise stattfinden Geburtstagsständchen, bei dem sich die Geburtstagskinder der vergangenen Monate ein Lied wünschen dürfen und die die Musiker ohne Proben vom Blatt spielen. Ein rundum gelungener Auftakt in den Advent.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.