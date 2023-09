Mit viel Motivation und gefüllter Schultüte geht es ins erste Schuljahr

Ereignisreich ging es bei der Einschulungsfeier am Donnerstag, 14. September, für die 30 Erstklässler der Eichenwaldschule in Aichstetten zu. Aufgeregt saßen die ABC-Schützen auf den Bänken und warteten, was da auf sie zukommt. Nach der Begrüßungsrede des Schulleiters Hartmut Forstner führten die Zweitklässler ein Theaterstück vom Löwen, der nicht schreiben konnte auf. Anschließend gingen die neuen Erstklässler ‐ bepackt mit Schulranzen und bunten Schultüten ‐ mit ihren Klassenlehrern Herrn Appel und Herrn Sauter zu ihrer ersten Schulstunde in die Grundschule. In der Zwischenzeit wandte sich Herr Forstner an die Eltern, um diese noch mit wichtigen Informationen zum Schulstart zu versorgen. Anschließend konnten sich die Eltern noch bei einem kleinen Frühstück, welches vom Förderverein und dem Elternbeirat organisiert wurde, die Zeit vertreiben. Dann war es auch schon so weit, gemeinsam zum Schulgebäude zu gehen und die Erstklässler in Empfang zu nehmen.

Die Klasse 1b mit ihrem Klassenlehrer Herr Sauter. (Foto: Eichenwaldschule )