Mit Gesang zu neuen Freunden in der Partnerstadt

Der Kirchenchor St. Verena führte die Messa di Gloria von Giacomo Puccini, mit der er vergangenen Herbst in Bad Wurzach konzertiert hatte, kürzlich in der französischen Partnerstadt Luxeuil-les-Bains auf ‐ auch anlässlich des 35-jährigen Bestehens dieser Partnerschaft.

Mit 40 SängerInnen plus Begleitung traf man am Abend des 20. Oktober im für solche Gruppen bestens geeigneten Hotel Beau Site in Luxeuil ein.

Am Samstagvormittag gab es bei einer Stadtführung viel zu entdecken: das Palais des Kardinals Jouffroy aus dem 15. Jahrhundert, den stadtbildprägenden Turm „la Tour des Echevins“ oder die Abtei des Hl. Kolumban. Eine besondere Entdeckung war der Bierbrauer aus Freiburg, der in Sichtweite zur Abtei, heute Privatschule, seit zwei Jahren seine Mikrobrauerei betreibt. Die spontane Bierprobe erfreute durstige Kehlen. Nachmittags begeisterte das 2021 eröffnete Museum „L‘&cclesia“, das mit seinen Ausgrabungen 2000 Jahre Luxeuil hervorragend präsentiert.

Nach kurzer Hauptprobe und einem leckeren Abendessen im Hotel betrat der Chor um 20.30 Uhr die Bühne vor der mächtigen Kirchenorgel. Zunächst führten Chorleiter Robert Häusle, der am Konzertflügel auch den Orchesterpart beisteuerte, und Guillemette Beltrami, ehemalige Deutschlehrerin am Lycée Lumière und 33 Jahre lang Organisatorin des Schüleraustauschs mit dem Salvatorkolleg Bad Wurzach, in das Werk ein.

Die Konzertbesucher bekamen dann ‐ wie schon diejenigen vor Jahresfrist in Bad Wurzach ‐ ein musikalisches Feuerwerk serviert, nicht zuletzt auch deshalb, weil zwischenzeitlich einige neue SängerInnen das Stimmvolumen des Chors vergrößert haben. So konnte dieser, zusammen mit den Gesangssolisten Markus Herzog (Tenor) und Hermann Locher (Bass), auch die große Basilika St. Pierre mit musikalischem Leben erfüllen und das Publikum begeistern.

Anschließend lud die Stadtverwaltung von Luxeuil die deutschen Gäste zu einem Empfang und freundschaftlichen Umtrunk in den Sitzungssaal des Rathauses ein. In der Hotelbar fand der Konzertabend seinen wohltuenden Aus-Klang.

Beim sonntäglichen Gottesdienst schließlich trug der Kirchenchor in der Basilika zur feierlichen Gestaltung der Messe bei, ehe es wieder Richtung Heimat ging, mit einem großen Fundus an neuen Erfahrungen im Gepäck. Das fröhliche Miteinander krönte zum Abschluss eines gelungenen Wochenendes die Einkehr im Hofgut „Himmelreich“.