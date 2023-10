Mini-Sportabzeichen beim Tennisclub Wangen 1903

Zum ersten Mal wurde im Rahmen der Jugendclubmeisterschaften drei- bis sechsjährigen Kindern angeboten, das Mini-Sportabzeichen zu erwerben. Das Mini-Sportabzeichen ist ein Angebot der Württembergischen Sportjugend (WSJ), welches die Kinder auf das Deutsche Sportabzeichen vorbereiten soll.

In einem Parcours aus sechs Stationen durften die Kinder ihre Fähigkeiten im Laufen, Werfen, Hüpfen, Balancieren, Hangeln und Rollen unter Beweis stellen. Wurden alle Bälle erlaufen, ein Hindernis überklettern und ein Tunnel durchkrochen, war die erste Station erfolgreich absolviert. An der zweiten Station sollten Bälle in einen Korb gezielt und möglichst weit geworfen werden. Anschließend wurde ein- und beidbeinig durch eine Koordinationsleiter gehüpft, über einen Balken balanciert und auf Stelzenbechern eine Runde gedreht.

Starke Oberarme waren bei der Station Hangeln gefragt. Auf einem Rollbrett sitzend mussten sich die Kinder, mittels einem gespannten Seil, über eine etwa fünf Meter lange Strecke ziehen. Zum Schluss war ein Purzelbaum gefordert, bevor man mit einem Pedalo ins Ziel rollen durfte. Die Stationen wurden von fleißigen Jugendlichen, Eltern und unserem Cheftrainer des Tennisclubs, Steffen Birner, betreut.

Nach jeder erfolgreich absolvierten Station wurden die Kinder mit einem Stempel auf ihrem Laufzettel belohnt. Motiviert wurden die Kinder zusätzlich von Hoppel und Bürste, ebenfalls zwei Vereinsmitglieder, im Hase- bzw. Igelkostüm. Hoppel und Bürste sorgten für viele strahlende Gesichter, wenn sie sich selbst am Parcours versuchten, mit ihren Pfoten den Kindern applaudierten oder diese zum Einschlagen ausstreckten.

Alle 45 gestarteten Kinder haben den Parcours erfolgreich gemeistert. Voller Stolz haben sie ihre Laufkarte mit den sechs Stempeln am Ziel gezeigt und wurden mit einer Urkunde, Gummibärchen und einem Luftballon geehrt.

Für knapp die Hälfte der Kinder war das Mini-Sportabzeichen gleichzeitig der Abschluss des ersten Ball-Sport-Spaß Kurses, den die Kinder von Mai bis September im Tennisclub Wangen einmal wöchentlich montags besuchten und der ab Oktober aufgrund der großen Nachfrage mit zwei Kursen fortgesetzt wird.