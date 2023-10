Michael Peinkofer fesselt bei Kinderlesung

Der bekannte Schriftsteller Michael Peinkofer war zu Gast in der Isnyer Stadtbücherei. Seinen aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer der Klassen 3b und 3c der Grundschule am Rain stellte er sein neues Kinderbuch vor, „Holly Holmes und das magische Detektivbüro“ mit dem ersten Fall „Der Jadedrache“.

Gekonnt vorgelesen, fesselte er die Kinder mit dieser mitreißenden Geschichte. Im Anschluss beantwortete er viele Fragen und verriet auch, dass er den zweiten Fall gerade fertiggestellt hat. Michael Peinkofer lebt in Kempten und schreibt seit 30 Jahren, für Erwachsene vor allem historische Literatur und Fantasy, für Kinder viele spannende Serien wie zum Beispiel auch die „Sternenritter“ oder „Die Farm der fantastischen Tiere“, alle natürlich in der Stadtbücherei ausleihbar. Im Rahmen einer Lesereise wurde die Veranstaltung von der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen in Tübingen organisiert.