Methodistenkirche feiert FAST-FERTIG-FEST

Am vergangenen Samstag, 10. März, veranstaltete die Evangelisch-methodistische Kirche in Wangen das „FAST-FERTIG-Fest“ im neu errichteten Gemeindezentrum der Christuskirche. Rund 170 Gäste, darunter zahlreiche Freunde der Gemeinde sowie Vertreter verschiedener Handwerksfirmen und Handwerker sind der Einladung gefolgt. Ein Höhepunkt des Festes war zweifellos der Kinderteil, in dem die Handpuppe Oli auf der Suche nach dem „Superstar Handwerker“ war. Angesichts der hervorragenden Arbeit aller Beteiligten konnte sich Oli jedoch nicht für einen einzigen entscheiden. Dies unterstreicht die Qualität und das Engagement der Handwerker, die maßgeblich zum Erfolg des Gemeindezentrums beigetragen haben. Markus Strohhäcker, der Vorsitzende des Bauausschusses, nutzte die Gelegenheit, um allen beteiligten Firmen für ihre hervorragende Zusammenarbeit zu danken. Er betonte die Bedeutung eines starken Teams für jedes Bauwerk und übertrug diese Metapher auf das Leben selbst. Ins besondere bedankte sich die Gemeinde bei der Firma Boll, die der Kirchengemeinde mit Herrn Lehmann einen ausgezeichneten Bauleiter zur Seite stellte. Pastor Schörk griff diese Gedanken auf und hob hervor, dass Glaube, Liebe und Hoffnung in einer von Krisen geschüttelten Zeit das Fundament darstellen, das Stabilität verleiht. Musikalisch hat die Jugendband unter der Leitung von Dagmar Lerch den Gottesdienst ausgestaltet. Nach den inspirierenden Liedern und Worten waren alle Gäste eingeladen, sich am leckeren Essen zu stärken. Das Fest diente nicht nur als Feier der Vollendung des Gemeindezentrums, sondern auch als Stresstest für dessen Funktionalität und Belastbarkeit. Mit Bravour hat das neu errichtete Gemeindezentrum diesen Test bestanden und steht nun bereit, um der Gemeinde als Ort der Begegnung und des Glaubens zu dienen. Sobald die Fassade, Außenanlagen und die vielen unvollendeten Arbeiten abgeschlossen sind, gibt es ein großes Einweihungsfest, dass auf den 13. Oktober um 14 Uhr geplant ist. Im Zuge dieser Feierlichkeiten gibt es drei besondere Veranstaltungen für Jugendliche, Erwachsene und Familien. Der Rapper Lorenzo die Martino eröffnet die Veranstaltungsreihe am Freitag, 15. März, um 19.30 Uhr, Judy Bailey kommt als Musikerin am Samstag, 16. März, und Sebastian Rochlitzer mit seiner Handpuppe Ulfi am Freitag, 22. März, um 15 Uhr.

