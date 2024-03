Zwei Premieren im Landestheater Schwaben

Das Landestheater Schwaben lädt im März zu zwei Premieren nach Memmingen. Am Samstag, 16. März, findet um 20 Uhr im Studio des Landestheaters das Stück „Endspiel“ mit Schauspiel von Samuel Beckett statt. Laut Ankündigung wird Regisseur Alexander May an seine Arbeit in der letzten Spielzeit anknüpfen. Demnach sind in der postapokalyptischer Farce die unauflöslich aneinander geketteten Protagonisten dazu verdammt, in einer Endlosschleife gegen das Nichts anzuspielen und sich dabei das Leben auf sehr humorige Weise zur Hölle zu machen.

Beim zweiten Stück „Schau, der Mau“ ist die Premiere am Freitag, 22. März, um 20 Uhr im Großen Haus des Landestheaters. Autor und Regisseur der lokalkolorierten Kömodie ist Sergej Gößner. Laut Ankündigung begibt sich das Ensemble auf die Umlaufbahn des Trabanten mit seinen Märchen und seiner Magie. Zum Stück gibt es am Sonntag, 17. März, um 11.30 ein Matinee-Frühschoppen in der „Schwarzen Katz“ in Memmingen, der Eintritt ist frei.