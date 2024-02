Gut zu wissen

Darum geht es bei der Schulpflicht

Die Schulpflicht in Deutschland ist eine gesetzliche Verpflichtung, die sicherstellt, dass Kinder und Jugendliche eine bestimmte Zeit lang eine Schule besuchen müssen. Sie ist in den Schulgesetzen der einzelnen Bundesländer festgelegt und gilt in der Regel für alle Kinder im entsprechenden Alter, unabhängig von ihrer Nationalität oder ihrem Wohnort. Die Schulpflicht beginnt üblicherweise mit dem Beginn des Schuljahres, in dem das Kind sechs Jahre alt wird, und dauert in der Regel neun bis zehn Jahre. In einigen Bundesländern kann die Schulpflicht bis zum vollendeten 18. Lebensjahr andauern.

Text erstellt mit KI.