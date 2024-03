Vom wohlwollenden Schulterklopfen hinterher konnte sich Memmingens Trainer Matthias Günes nichts kaufen. Auch im Regionalliga-Nachbarschaftsduell beim FV Illertissen sprang im vierten Spiel unter seiner Regie für den FC Memmingen kein Sieg heraus, sondern eine 1:3-Niederlage (0:1). Jahresübergreifend wartet der Aufsteiger seit zwölf Partien auf einen Erfolg. Vor der Derby-Minikulisse von 585 Zuschauern gelang er nicht.

FCM-Trainer Günes ist frustriert

So saß der Frust beim FCM-Trainer Günes tief: „Das ist schwer zu schlucken heute. Über 90 Minuten haben wir es eigentlich nicht schlecht gemacht“. Nicht nur der Gegner machte es den Memmingern schwer, auch Wind, Kälte und ein holpriger Rasen machten das Spiel schwierig. Ein Volley-Sonntagsschuss vom Ex-Memminger Nico Fundel brachte die Hausherren dann früh in Führung (8. Minute). „Dass ich den so treffe, hätte ich selber nicht gedacht“, schmunzelte der Torschütze später. Nach dem Treffer Marke „Tor des Monats“ sprang für den FVI aber nur eine einzige weitere Chance in der ersten Hälfte heraus.

In die zweite Hälfte startete Memmingen mit mehr Initiative. Der verdiente Lohn war der Ausgleich zum 1:1 durch Sascha Hingerl, der in der 54. Minute aus der Distanz flach abzog. Hingerl und Pascal Maier hatten später die Führung auf dem Fuß, von Illertissen kam zunächst nichts mehr, was deren Trainer Holger Bachthaler so ärgerte, dass er einen Dreifach-Wechsel vornahm.

Eine Standardsituation entschied schließlich die Partie. Wieder war es Fundel, der einen Freistoß über die Mauer in die Maschen zirkelte und damit zum Matchwinner wurde. Glück für den 23-jährigen und sein Team, dass er in der 79. Minute noch auf dem Platz stand.

Memmingen bleibt Vorletzter

Ein Lupfer von Fabian Lutz ins leere Tor hätte kurz vor Schluss zumindest noch einen Punkt für den FCM sichern können, aber der Ball landete daneben. Illertissens Torjäger Yannick Glessing setzte in der Nachspielzeit mit dem 3:1 den endgültigen Schlusspunkt. „Nach der Halbzeit sind wir gut aus der Kabine gekommen und waren nach dem Ausgleich auch näher am 2:1 dran. Aber solche Spiele verlierst du halt, wenn du in der Tabelle im Keller stehst“, haderte Günes nach dem Abpfiff mit dem Ausgang, „aber wir müssen Wege finden mit der Enttäuschung zurechtzukommen und dann auch zu punkten“.

Der FC Memmingen verbleibt durch die Niederlage auf dem vorletzten Tabellenplatz, der Rückstand auf den anvisierten Relegationsplatz ist auf sechs Punkte angewachsen.

Am Samstag um 14 Uhr geht es mit einem Heimspiel gegen den Drittplatzierten TSV Aubstadt weiter.