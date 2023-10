Wichtiges Heimspiel für den FC Memmingen

Der Fußball-Regionalligist FC Memmingen rüttelte an der Festung, konnte sie aber nicht einnehmen. So baute Gastgeber Viktoria Aschaffenburg mit einem 2:1-Sieg über den FC Memmingen seine imposante Heimserie aus. Nur ein Punkt wurde bislang ins sechs Begegnungen im eigenen Stadion abgegeben. Mindestens ein Unentschieden wäre für die Allgäuer laut Mitteilung möglich gewesen, aber kurz vor Schluss verschoss Lukas Gerlspeck einen Elfmeter.

Pascal Maier fehlt gesperrt

Nun ist das Regionalliga-Heimspiel des FC Memmingen am Dienstag um 16 Uhr gegen den TSV Buchbach nicht nur psychologisch gesehen so etwas wie ein Sechs-Punkte-Spiel. Mit einem Sieg könnten die Memminger einen ordentlichen Abstand zwischen sich und dem Schlusslicht bringen und vor allem an den Nichtabstiegsplätzen dranbleiben. Pascal Maier wird dem FCM nach seiner Gelb-Roten Karte fehlen.