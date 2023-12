Wichtiger Dreier für die Memmingen Indians

Der ECDC Memmingen konnte am Dienstagabend durch einen 5:3-Sieg beim Höchstadter EC drei wichtige Punkte einfahren und zeigte nach dem Heimsieg gegen Deggendorf (6:3) erneut eine überzeugende Leistung. Am Freitag kommt nun Tabellenprimus Weiden an den Hühnerberg.

Memmingen musste gegen den EC erneut auf Verteidiger Lubor Pokovic verzichten, der sich im Spiel gegen Deggendorf verletzt hat und sich weiteren Untersuchungen unterziehen muss. Marco Eisenhut stand abermals zwischen den Pfosten. Die Indians zeigten von Beginn an eine konzentrierte Leistung, im ersten Drittel zwangen sie den HEC zu einer Vielzahl an Fehlern und kontrollierten das Spiel. Etwas schmeichelhaft für die Panzerechsen, dass es zur Pause nur 1:0 für ihre Gäste stand. Das Tor erzielte Denis Fominych bereits in der siebten Minute.

Indians lassen im zweiten Abschnitt nichts zu

Im zweiten Drittel kam der HEC besser ins Spiel, auch wenn Memmingen weiterhin mehr vom Spiel hatte. In Unterzahl ließen die Indians nichts anbrennen und vorne erhöhte Christopher Kasten in der 31. Minute per Blueliner zum 2:0. Den Alligators gelang zwar der Anschlusstreffer durch Pavel Avdeev (37.), doch Memmingen hatte die richtige Antwort parat: Eine tolle Passkombination von Pekr und Meisinger landete bei Tobi Meier, der zum wichtigen 3:1 vollendete.

Auch im letzten Drittel traten die Rot-Weißen sehr geschlossen auf. Milan Pfalzer traf zunächst zum 4:1 (44.), und als Robert Peleikis einen Schuss zum 5:1 abfälschte, war die Vorentscheidung gefallen. Memmingen schaltete nun zurück, was den HEC noch auf 3:5 heranbrachte, am Sieg aber nichts änderte.

Der Tabellenführer wird am Hühnerberg erwartet

Rund um die Feiertage wartet nun ein hartes Programm auf die Indians: Am Freitag kommt der Tabellenführer aus Weiden nach Memmingen. Spielbeginn ist um 20:00 Uhr. Zum „Spiel der Herzen“ soll der Hühnerberg zwei Tage vor Heiligabend zum Leuchten gebracht werden.

Der Erlös aus dem Verkauf der Blinke-Herzen soll der Memminger Kinderklinik für ein speziellen Beatmungsgerät für Früh- und Neugeborene zugute kommen.

Sprade TV überträgt die Begegnung wie immer im kostenpflichtigen Livestream.