Von der Wirtschaftskrise zu den Wirren des Ersten Weltkriegs

Das Landestheater Schwaben in Memmingen feiert demnächst zwei Premieren: am Freitag, 29. September, ist um 20 Uhr „Der große Gatsby“ im Großen Haus, und am Samstag, 30. September, ab 19 Uhr „Im Westen nichts Neues“ im Jungen Landestheater am Schweizerberg zu sehen.

„Der große Gatsby“ von F. Scott Fitzgerald zählt zu den bekanntesten Romanen des letzten Jahrhunderts. Er ist das Portrait einer Epoche, die versucht, im Rausch und Hedonismus über den bevorstehenden Abgrund aus Wirtschaftskrisen und politischen Verwerfungen hinweg zu tanzen. Peter Kleinerts Inszenierung lässt ‐ bei aller psychologischen Genauigkeit und Sorgfalt um die Liebesgeschichte zwischen Gatsby und Daisy ‐ die Friktionen und Verwindungen einer Gesellschaft im Epochenumbruch zum Vorschein kommen. Sowohl die ökonomisch begründetet Klassenunterschiede, als auch das inhaltsleere Um-sich-selbst-Kreisen der reichen Oberschicht künden von der baldigen Implosion durch Börsencrash, Weltwirtschaftskrise und Massenarmut. Weitere Aufführungen sind am 7. Oktober, 20 Uhr; 8.Oktober, 19 Uhr; 11.Oktober, 20 Uhr; 7. März 2024, 20 Uhr; 10. März, 19 Uhr.

Erich Maria Remarques Antikriegsroman „Im Westen nichts Neues“ zeichnet ein scharfes Bild der traumatischen Erlebnisse, denen Paul Bäumer im Ersten Weltkrieg ausgesetzt ist und lässt uns erfahren, was Krieg mit dem Wesen eines Menschen macht. Remarques Buch, dass zu den bekanntesten Antikriegstexten überhaupt gehört, stellt die ideale Grundlage her, die Mechanismen, Schrecken und Folgen des Krieges für den einzelnen zu diskutieren und die (jungen) Zuschauer für die Auseinandersetzung mit dem Thema zu sensibilisieren. Die im Jungen Landestheater Schwaben gezeigte Zwei-Personen-Fassung von Paula Regine Erb konzentriert sich auf die Figuren Paul und Kat. In der Inszenierung ist der Text eingebettet in eine Soundlandschaft, die die maschinelle und industrialisierte, zum Zeitpunkt des Ersten Weltkrieges neue Art der Kriegsführung evoziert und die Entmenschlichung thematisiert.

Weitere Aufführungen sind am 1. Oktober, 19 Uhr; 7. Oktober, 19 Uhr; 22. Oktober, 19 Uhr; 2. Dezember, 19 Uhr; 24. Februar, 19 Uhr; 2. März, 19 Uhr.

Vorverkauf