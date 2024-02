Vierter Neuzugang beim FC Memmingen

Kurz vor Transferschluss hat der Fußball-Regionalligist FC Memmingen mit Dominik Kurija noch einen Außenverteidiger verpflichtet. Er hatte im Probetraining einen sehr guten Eindruck hinterlassen.

Kurija spielte während seines Studiums in den USA zuletzt für die Wildcats der Universität von New Hampshire. In der höchsten College Liga (Division 1) war er Stammspieler und erreichte mit seinem Team das Achtelfinale der nationalen College-Meisterschaften. Der 25-jährige Münchner ist als Links- oder Rechtsverteidiger einsetzbar. In Deutschland sammelte er vor seiner Übersee-Zeit erste Regionalliga-Erfahrung beim FC Unterföhring.

Das Ziel des FC Memmingen ist der Klassenerhalt. Zuvor hatten bereits Maximilian Berwein und Sascha Hingerl (beide SV Türkgücü München) sowie Rückkehrer Lukas Rietzler unterschrieben.

Erstes Testspiel am Samstag

Derweil läuft auch die Vorbereitung auf die Restsaison. Nach der ersten Trainingswoche gab es einen internen Vergleich, in dem der neue Cheftrainer Matthias Günes jedem Spieler die gleiche Einsatzzeit gab. Am Samstag um 13 Uhr steht nun das erste echte Testspiel gegen den Bayernligisten 1. FC Sonthofen an. Hier gibt es ein Wiedersehen mit etlichen Ex-Memmingern auf Seiten der Oberallgäuer.

„Wir haben grundsätzlich eine hohe Qualität“, sagt Günes nach den bisher gesammelten Trainingseindrücken über seinen Kader, „und die Neuzugänge bringen auch Qualität mit.“