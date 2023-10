Teddy Bear Toss beim Heimspiel am Freitag

Nach der imposanten Kulisse im letzten Heimspiel gegen Füssen erwarten die Indians auch im Oberliga-Derby gegen den EV Lindau viele Zuschauer. Am Freitagabend wird, neben dem Derby auf dem Eis, ein großes Augenmerk auf den guten Zweck gerichtet sein. Die Rot-Weißen veranstalten wieder ihren Teddy Bear Toss, der vielen Kindern in Not neue Kuscheltiere bescheren soll. Diese werden vom Publikum nach dem ersten Indians-Treffer aufs Eis geworfen. Fällt kein Tor für die Memminger, erfolgt der Plüschtier-Regen nach der Schlusssirene.

Noch ungeschlagen am Hühnerberg

Trainer Daniel Huhn ist mit den vier Punkten vom vergangenen Wochenende recht zufrieden, auch wenn den Indians der Sieg in Deggendorf kurz vor Ende entrissen wurde. Zu Hause sind die Memminger noch ungeschlagen. Im Training wurden in dieser Woche leicht veränderte Reihenaufstellungen ausprobiert.

Die Gäste vom Bodensee kommen mit einer gemischten Bilanz an den Hühnerberg. Trotz guter Verpflichtungen im Sommer, scheint es noch nicht rundzulaufen bei den Islanders. Dabei ist das Team mit den Leistungsträgern Vincenz Mayer, Daniel Stiefenhofer und Alexander Dosch gut besetzt. Vor allem die drei Neuzugänge aus Landsberg Nicolas Strodel, Walker Sommer und Adriano Carciola bringen den Angriff der Lindauer auf ein neues Level. Bislang gab es aber nur gegen Passau, Füssen und Höchstadt Siege für den EVL. Das Team von Trainer John Sicinski wird in Memmingen besonders motiviert zu Werke gehen, um endlich in die Erfolgsspur zu finden.

Deutlich mehr als 2000 Zuschauer werden erwartet

Seit dem vergangenen Wochenende läuft der Vorverkauf für das Derby auf Hochtouren. Bis Mittwochabend waren bereits mehr als 1500 Karten verkauft, sodass die Indians erneut eine Kulisse von deutlich über 2000 Zuschauern erwarten. Zum Start der Herbstferien erhalten am Freitagabend alle Kinder bis einschließlich 13 Jahre freien Eintritt für die Stehplätze.

Der ECDC empfiehlt erneut eine frühe Anreise zum Spiel, um Wartezeiten an den Eingängen zu vermeiden.

Am Sonntag um 18 Uhr sind die Indians dann zu Gast in Garmisch-Partenkirchen beim SC Riessersee, momentan Tabellenachter der Oberliga Süd. Beide Partien werden live von SpradeTV übertragen.