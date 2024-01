Sieg und Niederlage für die Memmingen Indians

Ein verrücktes Spiel in der Eishockey-Oberliga Süd gegen die Stuttgart Rebels haben die Eishockeyspieler des ECDC Memmingen noch mit 7:5 (0:1, 1:3, 6:1) gewonnen. Nach den drei Pflichtpunkten beim Aufsteiger blieben die Memminger zwei Tage später zu Hause allerdings ohne Punkt: Gegen den Tabellennachbarn Bayreuth Tigers verloren die Memminger trotz einer starken kämpferischen Leistung mit 2:4 (0:0, 2:2, 0:2).

Stuttgart führt bereits mit 4:1

Gegen die mutig aufspielenden Rebels fand Memmingen laut Mitteilung im ersten Drittel nie ins Spiel und leistete sich viele individuelle Fehler. Folgerichtig ging Stuttgart in der 18. Minute durch Lukas Traub in Führung. Nach der Pause erhöhte Stuttgart durch Matthew Pistilli auf 2:0, ehe Carlo Wittor nur Sekunden später sogar das 3:0 (25.) nachlegte. Eddy Homjakovs verkürzte zwar kurz für die Indianer auf 1:3 (26.), doch Stuttgart schlug drei Minuten später erneut zu. Loris Walter vollstreckte zum 4:1. Indians-Trainer Daniel Huhn war alles andere als zufrieden mit seiner Mannschaft und tauschte den Goalie aus. Für Leon Meder stand nun erstmals Luca Ganz im Kasten der Memminger.

Im letzten Drittel wirkte das ganze Team des ECDC wie ausgewechselt. Vor allem die erste Reihe schnürte die Rebels im eigenen Drittel ein. Ein Doppelschlag in der 46. Minute durch Jaro Hafenrichter und Eddy Homjakovs läutete schließlich die Aufholjagd ein. Matej Pekr erzielte in der 52. Minute den Ausgleich und besorgte auch zwei Minuten später die erstmalige Führung der Memminger. Der ECDC dominierte fortan das Geschehen. Zwei Minuten vor dem Ende erzielte Eddy Homjakovs auf Pass von Jaro Hafenrichter das 6:4. Stuttgart verkürzte zwar noch (60.), doch Dominik Meisinger setzte den Schlusspunkt zum 7:5 per Empty-Net-Goal (60.).

Memmingen legt zweimal vor

Am Sonntag empfingen die Indians vor 2155 Zuschauern mit den Bayreuth Tigers einen direkten Konkurrenten im Kampf um den wichtigen Platz vier in der Oberliga Süd. Beide Mannschaften waren vor der Partie punktgleich. Die Indians kamen gut aus der Kabine und spielten druckvoll. Bayreuth hielt jedoch kompakt dagegen und setzte gefährliche Nadelstiche. Das ausgeglichene Anfangsdrittel endete trotz aller Offensivbemühungen torlos.

Auch im Mitteldrittel schenkten sich die beiden Mannschaften in einer intensiv geführten Begegnung nichts. Das erste Tor des Abends fiel für die Memminger. Robert Peleikis fälschte die Scheibe zum 1:0 ins Tor der Bayreuther ab (23. Minute) und brachte den Hühnerberg damit zum Toben. Die gute Stimmung sollte aber nicht lange währen: Nur ein paar Minuten später erfolgte der Ausgleich. Topstürmer Eetu Elo überwand Indians-Goalie Marco Eisenhut zum 1:1 in der 27. Minute. Memmingen schlug sofort zurück. Matej Pekr schloss trocken zum 2:1 ab (29.). Diese Führung konnten die Hausherren jedoch nicht mit in die Kabine nehmen. Bayreuths Aaron Reinig traf zum 2:2 (32.), was dem Spielverlauf auch durchaus entsprach.

Nur eine Partie am kommenden Wochenende

In den letzten Abschnitt startete Bayreuth besser und machte von Beginn an viel Druck. Memmingen bekam mit den engagierten Tigers zunehmend Schwierigkeiten, die ihre zwischenzeitliche Überlegenheit im Stile einer Spitzenmannschaft auch ausnutzten: David Stach besorgte die 3:2-Führung für die Gäste (44.), und als Memmingen in der Schlussphase alles nach vorne warf, war es erneut Stach, der per Empty-Net-Goal den 4:2-Sieg für Bayreuth unter Dach und Fach brachte..

In dieser Woche steht für die Indians nur ein Spiel auf dem Programm. Am Sonntag ist der SC Riessersee zu Gast am Hühnerberg. Spielbeginn ist um 18 Uhr. Wie immer ist die Begegnung auch im kostenpflichtigen Livestream bei SpradeTV zu sehen.