Nächster Stresstest für den FC Memmingen

Der FC Memmingen, mit 14 Punkten nur 16. der Regionalliga Bayern, empfängt zum Rückrundenauftakt (Freitag, 19 Uhr) den Tabellenführer Würzburger Kickers, der sich gerade mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen die bislang punktgleiche DJK Vilzing die Herbstmeisterschaft gesichert hat. Es ist für 2023 das letzte Heimspiel unter Flutlicht. Die weiteren Begegnungen werden an Samstagnachmittagen ausgetragen.

Von Anfang an hellwach müssen sich die Memminger gegen diesen hochkarätigen Gegner präsentieren, denn es hat sich herumgesprochen, dass der FCM gerade zu Beginn eines Spiels verwundbar ist. In den letzten beiden Begegnungen in Burghausen (3:5) und gegen Türkgücü München (0:2) klingelte es schon nach drei Minuten. Dasselbe war zuvor schon gegen Buchbach und bei Bayern München II passiert.

Würzburg hat auswärts alles gewonnen

„Lieber den Ball über die Tribüne hauen, als im Klein-Klein zu sterben“, fordern die Trainer Bernd Maier und Candy Decker deshalb. Kompromisslose Abwehrarbeit wird gegen die Franken, die bislang nur elf Gegentreffer kassierten, der Schlüssel sein. Allerdings muss die Verteidigung umgestellt werden, da Rotsünder David Bauer fehlt. Dafür kehrt in der Offensive Tiziano Mulas zurück. Der 21-Jährige soll Bewegung und Ideen ins Mittelfeld bringen. Die Rückkehr des verletzten Spielmachers Nikola Trkulja ist laut Mitteilung noch kein Thema. Bei sieben Spielen in vier Wochen war es in letzter Zeit generell schwer, Ausfälle zu kompensieren.

Die Kickers haben bislang jedes Auswärtsspiel gewonnen. Zu Hause leisteten sie sich jedoch vier Unentschieden, unter anderem ein 0:0 zum Saisonstart gegen Memmingen. „An Quantität war Würzburg uns damals überlegen, aber die besseren Torchancen hatten wir“, erinnert sich Maier an die Begegnung. Der ehemalige Zweitligist ist in Topform und will sich auch im Allgäu von seinem Weg in die dritte Liga nicht abbringen lassen.

Diese Woche gab der FC Memmingen bekannt, dass er den Vertrag mit Matthias Moser (Mittelfeld) um ein Jahr bis Juni 2025 verlängert hat. „Mit seiner Schnelligkeit und Dynamik werden wir noch viel Freude an ihm haben“, so der Sportliche Leiter Thomas Reinhardt.