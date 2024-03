Nach langer Pause soll die Aufholjagd beginnen

Nach 14 Wochen Winterpause rollt für den FC Memmingen wieder der Regionalliga-Fußball. Vor dem Wiederauftakt am Samstag (14 Uhr) beim FC Schweinfurt 05 hat sich beim Traditionsclub einiges verändert: Mit Matthias Günes gibt es einen neuen Cheftrainer, vier Neuzugänge sorgen zusammen mit U19-Spielern für ein neues Mannschaftsgefüge und Esad Kahric ist interimsweise zum Sportlichen Leiter berufen worden. Geblieben ist die sportliche Ausgangsposition auf dem vorletzten Tabellenplatz, der den sicheren Abstieg bedeuten würde. Mit einer Aufholjagd soll die Wende gelingen.

„Ich will am Ende zwei Endspiele haben“, gibt Matthias Günes das Ziel vor, in den verbleibenden zwölf Begegnungen auf die Relegationsplätze vorzustoßen, „alles andere ist nicht realistisch“. Der Rückstand auf Rang 14, der den sicheren Klassenerhalt bedeutet, beträgt schon zehn Punkte. Auf den ersten Relegationsplatz sind es sechs Zähler. Auf den Plätzen 15 und 16 geht es nach der Punkterunde in die Entscheidungsspiele gegen den Bayernliga-Zweiten. Auf diesem Weg hatten die Memminger im vergangenen Sommer die Regionalliga-Rückkehr geschafft.

Schießbude der Liga kassiert nur zwei Gegentore in den Testspielen

In der Vorbereitung ist es gelungen, die Abwehr zu stabilisieren. In den Testspielen mussten nur zwei Gegentreffer hingenommen werden. Bislang waren die Memminger mit 57 Gegentreffern die Schießbude der Liga.

Im Tor dürfte Dominik Dewein beim FCM den Vorzug vor Tobias Werdich erhalten. Die Neuzugänge Maximilian Berwein, Sascha Hingerl, David Kurija und Lukas Rietzler sind die erhofften Verstärkungen und scheinen gesetzt zu sein. Die U19-Junioren haben zwar zeitgleich ein Spiel in der A-Jugend-Bayernliga, Simon Ammann, David Günes und Timo Schmidt dürfen sich aber dennoch Hoffnungen machen, bei der Ersten dabei zu sein.

Das Spiel aus dem Willi-Sachs-Stadion ist bei Sporttotal.TV kostenfrei zu sehen. Der Zugang zum Stream ist über die Internetseite des FC Memmingen möglich.