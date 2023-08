Mit Seelenbalsam will der FC Memmingen wieder siegen

Zwei Regionalliga–Heimspiele hat der FC Memmingen innerhalb weniger Tage vor der Brust. Doch bevor am kommenden Dienstag das schwäbische Duell gegen den FC Augsburg II ansteht, gilt am Freitagabend (19 Uhr) die volle Konzentration dem Tabellenvierten 1. FC Schweinfurt 05. Nach der 0:4–Niederlage bei der DJK Vilzing stand in dieser Woche beim FCM eher psychologische Aufbauarbeit anstelle von Fitness und Taktiktraining im Vordergrund. Nun soll das Selbstvertrauen auf dem Platz zurückerarbeitet werden. „Wir haben ja schon gezeigt, dass wir es können“, spricht Co–Trainer Bernd Maier beispielsweise das starke Auftaktspiel in Würzburg an. Personell gibt es einen Abgang zu vermelden.

Der Vertrag mit Mehmet Fidan wurde in dieser Woche aufgelöst. Der 23–jährige Offensivspieler kam in diesem Jahr noch in keinem Punktspiel zum Einsatz, lief lediglich zweimal im Pokal auf. Eine Ersatzverpflichtung ist nicht geplant. Das Transferfenster schließt am 1. September. Aus dem verbleibenden Kader müssen weiter David Bauer, Ardian Morina, David Remiger, Bojan Tanev und erneut Luis Sailer Fidalgo passen. Der Außenverteidiger blieb in Vilzing zur Pause in der Kabine. Sein Einsatz nach einer Verletzung kam möglicherweise zu früh. Also wird es mindestens eine Umstellung zur letzten Startelf geben.

Durch den ersten Saisonsieg des SV Schalding–Heining gegen die jetzt aufschlagenden Schweinfurter ist der FCM erst einmal auf den vorletzten Tabellenplatz zurückgefallen. Gegen Schalding hatten die Memminger im Aufsteigerduell wiederum selbst ihren ersten Dreier eingefahren. Schweinfurt hat mit der Niederlage bei den Passauer Vorstädtern den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Es war eine Nachholpartie, denn die Anreise zum ersten Termin blieb in einer Autobahn–Vollsperrung stecken. Die Regionalliga–Bilanz in den letzten zehn Jahren geht mit acht Siegen, drei Unentschieden und vier Niederlagen nach Unterfranken.