Mit breiter Brust in die zweite Saisonhälfte

Fußball-Regionalligist FC Memmingen hat die Generalprobe vor dem Punktspiel-Wiederauftakt gewonnen: Gegen den Bayernliga-Primus TSV Schwaben Augsburg gelang ein 2:1 (1:1)-Erfolg.

Der Boden auf dem Trainingsplatz war zwar tief, aber immerhin konnte der letzte Test auf Rasen absolviert werden. Mit allen vier Winter-Neuzugängen in der Startelf und Dominik Dewein im Tor könnte das schon weitgehend die Besetzung gewesen sein, die in einer Woche im Regionalliga-Auswärtsspiel beim FC Schweinfurt antreten wird.

Youngster Noah Müller brachte die Memminger vor 150 Zuschauern reaktionsschnell in Führung, als er einen von hinten durchgestochenen Ball überlegt einschob (17. Minute). Die Gäste reklamierten vergeblich eine Abseitsstellung von Micha Bareis. Der hatte jedoch nicht eingegriffen.

U19-Spieler bringen Schwung in der zweiten Halbzeit

20 Minuten später schloss der stark aufspielende TSV Schwaben um Spielertrainer Matthias Ostrzolek (früher FC Augsburg) einen sehenswerten Spielzug durch Simon Achatz zum 1:1 ab (38.).

Die vielen Wechsel beim FC Memmingen in der zweiten Hälfte taten dem Spielfluss keinen Abbruch. Im Gegenteil: FCM-Trainer Matthias Günes forderte von den in den letzten 20 Minuten eingewechselten drei U19-Junioren voll auf Sieg zu spielen, was Simon Ammann mit dem 2:1 auch ziemlich kaltschnäuzig umsetzte. (76.). Für Günes war es ein ordentlicher Abschluss der Vorbereitung, in der es gelang, hinten stabil zu stehen. Nach der Auftaktniederlage gegen den 1. FC Sonthofen (0:1) gab es gegen SV Mietingen (1:0), den österreichischen Zweitligisten Schwarz-Weiß Bregenz (1:0) und den Bayernligisten TSV Kottern (4:0) keine Gegentore mehr.

Für den FC Memmingen spielten: Dewein – Sailer Fidalgo, Bauer, Kurija, Lutz – Rietzler – Maier, Hingerl, Berwein – Müller, Bareis.