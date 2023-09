Memminger wollen gegen Illertissen überraschen

Derbyzeit in der Regionalliga Bayern: Der FC Memmingen empfängt an diesem Freitagabend (19 Uhr) den FV Illertissen. Ums Prestige geht es in diesem Lokalduellen immer, aber für den FCM auch zunehmend um Punkte. Mit diesem Spiel geht die Hälfte der Vorrunde bereits vorbei.

Die Memminger stecken als Aufsteiger voll im Abstiegskampf, weisen weiterhin fünf Punkte auf und sind durch die knappe, vermeidbare 3:4–Niederlage beim FC Bayern München II auf den vorletzten Tabellenplatz zurückgefallen. Illertissen steht mit 12 Zählern auf Rang sechs, holte sich zuletzt weiteres Selbstvertrauen mit einem 3:0–Pokalsieg unter der Woche gegen den Drittligisten SpVgg Unterhaching und erreichte das bayerische Viertelfinale. Zuvor wurde gegen den bisherigen Regionalliga–Spitzenreiter DJK Vilzing ein 0:2–Rückstand wettgemacht und noch mit 3:2 gewonnen.

Der FV Illertissen hatte zwar im Sommer einen größeren personellen Umbruch zu verzeichnen, doch der Kader zeugt von großer Qualität. Die meisten Neuzugänge, die den Sprung in den Stamm geschafft haben, weisen bereits mindestens Regionalliga–Erfahrung auf. Während der laufenden Runde ist auch noch einmal nachgelegt worden. Mit Torhüter Felix Thiel, Philipp Boyer, Nico Fundel, Darius Held, Furkan Kircicek, Gökalp Kilic und dem Japaner Natsuhiko Watanabe trugen bereits sieben FVI–Spieler einmal das Memminger Trikot. Zum Vergleich: Auf FCM–Seite haben Pascal Maier und Ardian Morina eine Illertisser Vergangenheit.

In der vergangenen Saison kehrte Holger Bachthaler (zuvor SSV Ulm, RB Salzburg) als Trainer zurück und löste am 15. Spieltag den entlassenen Marco Konrad ab. Konrad ist mittlerweile Co–Trainer beim Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. Bachthaler holte Illertissen aus dem Tabellenkeller heraus, führte das personell aufgerüstete Team zum Klassenerhalt und zum wiederholten Mal zum bayerischen Pokalsieg, dessen Belohnung das Spiel in der DFB–Pokal–Hauptrunde gegen Fortuna Düsseldorf war (1:3).

Der zuletzt kränkelnde FCM–Spieler Noah Müller trainiert dosiert wieder. Der junge Stürmer steht im Kader, wie auch Luis Sailer Fidalgo. Der Innenverteidiger soll aber erst wieder langsam herangeführt werden, damit es nicht wie in Vilzing zu einem Rückfall ins alte Verletzungsmuster kommt. Ob es gegenüber dem Spiel bei Bayern II Veränderungen in der Startelf geben wird, ließ Trainer Stephan Baierl noch offen. Wichtiger als personelle Veränderungen: „Wir müssen uns insgesamt was überlegen, um die Zahl der Gegentore zu reduzieren.“ Was eine Mammutaufgabe gegen Illertissen wird, das für Baierl vorne „überdurchschnittlich gut besetzt ist“.