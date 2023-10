Memminger vor Duell gegen Mitaufsteiger

Gegen direkte Konkurrenten im Kampf um den Regionalliga-Erhalt hat der FC Memmingen zuletzt nach dem Trainerwechsel gut gepunktet. Jetzt geht es innerhalb weniger Tage noch gegen zwei weitere Teams mit ähnlicher Kragenweite. Noch einmal steht eine englische Woche an: Am Freitag (19 Uhr) kommt der Mitaufsteiger FC Eintracht Bamberg in die Memminger Arena, kommenden Dienstag wartet der SV Wacker Burghausen auf den FCM.

Hier gilt es zu punkten, denn anschließend warten die Spitzenteams Türkgücü München und Würzburger Kickers. Etwas hektisch wurde es am Donnerstagnachmittag im Memminger Lager, als einige weitere Krankheitsfälle aufploppten. Wenn laut Mitteilung am Spieltag nichts mehr Gravierendes dazwischenkommt, dann wird am Abend aber ganz regulär angepfiffen.

Der Spielmacher muss nicht operiert werden

„Wir spielen“ war die Nachricht am Donnerstagnachmittag beim FC Memmingen (16. Platz/14 Punke) für das Freitagsheimspiel um 19 Uhr gegen den FC Eintracht Bamberg (17./10 Punkte). Nachdem sich einige Spieler sowie FCM-Personal aus dem Trainer- und Betreuerstab aus unterschiedlichen Gründen krank oder zumindest nicht fit meldeten, wurde hektisch telefoniert, wer zur Verfügung steht. Anfang der Woche hatte FCM-Trainer Bernd Maier schon etwas geunkt, „dass uns hoffentlich nicht die Seuche wie anderswo trifft“. Die personelle Lage sei nun zwar nicht optimal, aber eben auch nicht so gravierend, sodass keine weiteren Schritte zu einer Spielverlegung unternommen wurden ‐ was ohnehin kurzfristig nicht so einfach ist und schwerwiegende Gründe haben müsste.

Definitiv ausfallen werden aber die Kranken Matthias Moser und Torhüter Dominik Dewein. Bei den Verletzten ist ein operativer Eingriff bei Nikola Trkulja zwar nicht erforderlich, wann der Spielmacher wieder voll belastbar ist, muss aber laut Mitteilung abgewartet werden. Bei wem es von den anderen Angeschlagenen geht, wird sich am Spieltag bis zum Anpfiff vermutlich kurzfristig entscheiden.

Die Memminger wollen gegen Mitaufsteiger Bamberg ihren guten Lauf nach dem Trainerwechsel fortsetzen. Drei Siege gelangen in vier Spielen. Und das gegen direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Der nächste Gegner dieser Kategorie steht bereits am kommenden Dienstag beim SV Wacker Burghausen an.