Memmingen verliert gegen Augsburg mit 0:2

Der FC Memmingen hat in der Fußball–Regionalliga den zweiten Saisonsieg verpasst. Am Dienstagabend verloren die Allgäuer mit 0:2 gegen den FC Augsburg II. Damit belegen die Memminger aktuell den 16. Tabellenplatz.

Zweimal tauchten die Gäste am Dienstagabend in der Memminger Arena in den ersten 45 Minuten richtig gefährlich vor dem Tor von Dominik Dewein auf. Zweimal schlossen die Augsburger den Angriff eiskalt ab — und beide Male war Hendrik Hofgärtner der Torschütze. In der 40. Minute traf der Augsburger Kapitän aus rund 15 Metern. Drei Minuten später gelang ihm der Doppelschlag — obwohl die Memminger auf Abseits reklamierten. Beide Male machten es die Allgäuer dem Gegner allerdings zu einfach. Beim Stand von 0:2 blieb es. Die Augsburger gewannen verdient, weil sie ihre Chancen besser nutzten.