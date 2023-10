Memmingen siegt knapp und ist Tabellenvierter

Der ECDC Memmingen hat das Auswärtsspiel in der Eishockey-Oberliga bei den Passau Black Hawks gewonnen. Trotz eines deutlichen Chancenplus der Indians ging das Spiel nur knapp mit 3:2 an das Team von Daniel Huhn. Am Sonntag hatten die Memminger spielfrei, am Freitag (20 Uhr) geht es für die Indians weiter mit dem Derby gegen den EV Füssen. Eine Woche später empfangen die Memminger die EV Lindau Islanders zum Teddy-Bear-Toss.

Ohne Leon Häring und Pascal Dopatka reisten die Memminger nach Passau. Dafür bekam das Team Unterstützung aus Ravensburg. Die Förderlizenzspieler Tim Gorgenländer und Lukas Bender von den Towerstars waren mit im Aufgebot. Die Indians waren laut Mitteilung im ersten Drittel das spielbestimmende Team, Robert Peleikis brachte die Memminger in der 13. Minute in Führung.

Trotz Dominanz muss der ECDC noch zittern

Im Mitteldrittel bestrafte Passaus Maximilian Otte eine Unachtsamkeit der Indians zum 1:1 (22.). Doch keine zehn Sekunden später drückte Valentin Busch auf der anderen Seite die Scheibe zum 2:1 über die Linie. Memmingen hatte weitere Chancen, es blieb aber bei diesem Spielstand bis zum dritten Drittel. In der 44. Minute erhöhte Dominik Meisinger auf 3:1. Doch trotz der Dominanz des ECDC wurde es zum Schluss hin nochmals richtig eng. Santeri Ovaska traf 20 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit zum 2:3 für Passau. Die Memminger sicherten sich aber trotzdem die drei Punkte.

Für die Indians stehen nun zwei Derbys an. Am Freitag kommt der EV Füssen auf den Hühnerberg. Eine Woche später ist der EV Lindau zu Gast in Memmingen. Bei dieser Partie gibt es den Teddy-Bear-Toss: Nach dem ersten Tor des ECDC können die Zuschauer Plüschtiere aufs Eis werfen, die anschließend an bedürftige Kinder verteilt werden. Karten für beide Spiele gibt es laut ECDC online im Vorverkauf.

EHF Passau ‐ ECDC Memmingen 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Tore: 0:1 (12:54) Peleikis (Ott, Meier), 1:1 (22:00) Otte (Cizek, Maul), 1:2 (22:10) Busch (Marsall, Kasten), 1:3 (43:30) Meisinger (Ott, Meier), 2:3 (59:39 ÜZ) Ovaska (Cizek) ‐ Strafen: Passau 6 Minuten, Memmingen 8 Minuten ‐ Zuschauer: 827.