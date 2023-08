Memmingen scheidet im Pokal aus

Der FC Memmingen ist am Dienstagabend in der zweiten Runde des BFV–Toto–Pokals ausgeschieden. Im Duell Regionalliga–Aufsteiger gegen Absteiger setzte es beim FC Pipinsried nach einem eher lustlosen Auftritt eine 1:2 (0:1) Niederlage.

FCM–Trainer Stephan Baierl war doppelt verschnupft, zum einen wegen einer Sommergrippe, zum anderen über den Auftritt seiner Mannschaft. Bei schwül–heißen Temperaturen waren die Gastgeber schon in der ersten Halbzeit williger. Baierl ließ einige Spieler auflaufen, die zuletzt weniger Einsatzzeit hatten. Mit Jakob Gräser, Pascal Maier, Janis Peter, Manuel Konrad, Noah Müller und Torhüter Dominik Dewein nahmen sechs Spieler zunächst auf der Bank Platz, die beim 3:2–Heimsieg gegen den SV Schalding–Heining noch in der Startelf standen. Mit Adrian Morina musste ein Siebter verletzt passen. Schon die Pausenführung von Pipinsried war verdient. In der 43. Minute legte Angelo Mayer für Benedikt Siegert zum 1:0 auf. Kurz darauf fischte FCM–Torhüter Tobias Werdich noch einen Schuss von Sebastian Keßler aus dem Kreuzeck.

Mit einem Dreifachwechsel — Konrad, Maier und Müller kamen — versuchte Baierl die Partie noch zu drehen. Zwar kam mehr Leben auf den Platz, aber Pipinsried machte den zweiten Treffer. Memmingen reklamierte noch vergeblich ein Foulspiel, reaktionsschnell schaltete der gerade eingewechselte Daniel Gerstmayer. Sein Kopfball zum 2:0 war die Vorentscheidung (65.), weil sich der FCM nicht mehr als ein paar Halbchancen erspielen konnte. Pipinsried ließ andererseits einige gute Kontermöglichkeiten liegen. Eine der besten Chancen vereitelte Werdich per Faustabwehr gegen den frisch eingeflogenen Neuzugang Pablo Rodriguez–Benitez (79.). Spät gelang Tiziano Mulas noch der 1:2–Anschlusstreffer als er nach einem Abwehrfehler blank stand und aus ganz spitzem Winkel traf (85.). Aber auch mit weiten Bällen, der ausgepackten Brechstange und fünfminütiger Nachspielzeit gelang es den Memmingern nicht mehr mit dem Ausgleich zumindest ein Elfmeterschießen zu erzwingen.

Nach dem Pokalaus gilt die ganze Konzentration jetzt wieder der Regionalliga. Bereits am Freitag (18.15 Uhr) steht das Auswärtsspiel beim Tabellendritten DJK Vilzing an.

FC Pipinsried - FC Memmingen 2:1 (1:0). – FC Pipinsried: Retzer - Greifenegger, Lobenhofer (79. Rauscheder), Willibald - Pirku - Mayer, Jelisic (74. Rodriguez-Bentiz), Federl (60. Gutia), Keßler - Wiegert (60. Benko), Jike (60. Gerstmayer). – FC Memmingen: Werdich - Bettrich, Brugger (46. Konrad), Gerlspeck, Lutz - Mulas, Trkulja (72. Gräser), Bozic (46. Peter) - Stroh-Engel, Bareis (67. Müller), Fidan (46. Maier). – Tore: 1:0 (43.) Wiegert, 2:0 (65.) Gerstmayer. - Schiedsrichter: Krzyzanowski (Neuburg). - Gelbe Karten: Greiffenegger, Gutia, Keßler / -. – Zuschauer: 217.