Memmingen muss sich knapp geschlagen geben

Der ECDC Memmingen hat im letzten Spiel des Jahres 2023 eine knapp Niederlage hinnehmen müssen. Bei den Tölzer Löwen verloren die Indians in der Eishockey-Oberliga Süd mit 3:4 nach Verlängerung. Die mehr als 800 Memminger Anhänger in der Hacker-Pschorr-Arena sorgten für tolle Stimmung. Das nächste Heimspiel des ECDC ist am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen die Passau Black Hawks.

Die Bad Tölzer waren giftig und machten es den Memmingern sehr schwer. Kurz vor der ersten Pause brachte Denis Fominych die Indians aber in Führung. Im zweiten Drittel setzten die Löwen die Indians weiter unter Druck und kamen durch Yannic Bauer (25.) zum Ausgleich. Tölz blieb gefährlich, das nächste Tor machte aber Memmingen - Matej Pekr traf zum 2:1. Im letzten Drittel gab es ein Auf und Ab. Oliver Noack glich aus (47.), Pekr konterte wieder für den ECDC (50.) und Topi Piipponen brachte Bad Tölz in die Verlängerung. Dort hatten die Memminger die große Chance, doch den Zusatzpunkt sicherte sich Bad Tölz dank des Treffers von Martins Karsums 14 Sekunden vor dem Ende.

Tölzer Löwen - ECDC Memmingen 4:3 n.V. (0:1, 1:1, 2:1, 1:0). - Tore: 0:1 (18:23) Fominych (Svedlund, Meier), 1:1 (24:40) Bauer (Fischhaber, Kästele), 1:2 (36:48) Pekr (Hafenrichter, Svedlund), 2:2 (46:40) Noack (Kästele), 2:3 (49:50 ÜZ) Pekr (Svedlund, Hafenrichter), 3:3 (50:04) Piipponen, 4:3 (64:46) Karsums (Hörmann) - Strafen: Bad Tölz 6 Minuten, Memmingen 4 Minuten - Zuschauer: 2559.