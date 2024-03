Der ECDC Memmingen hat sich in den Play-offs der Eishockey-Oberliga im zweiten Spiel den Saale Bulls Halle knapp geschlagen geben müssen. Das Team von ECDC-Trainer Daniel Huhn verlor auswärts mit 3:4. Am Freitag folgt das dritte Spiel der Achtelfinalserie - dann wieder am Memminger Hühnerberg.

Die Memminger spielten laut Mitteilung ein gutes erstes Drittel. Einen Pass von Matej Pekr verwertete Jaroslav Hafenrichter zum 1:0 (4.). Die Indians machten es den Bulls schwer, zur Entfaltung zu kommen, und erhöhten im zweiten Drittel durch Linus Svedlund auf 2:0. Die Saale Bulls verkürzten aber kurz darauf durch einen von Marcus Marsall unglücklich abgefälschten Schuss auf 1:2. Halle bekam Aufwind, wurde bissiger - und glich durch Adam Domogalla zum 2:2 aus. Die Memminger reklamierten, sie hatten vor dem Treffer ein Foul gesehen.

Der Siegtreffer fällt in Überzahl

Sie antworteten aber auch sportlich: In der 43. Minute erzielte Milan Pfalzer das 3:2 für Memmingen. In den letzten zehn Minuten bog Halle aber die Partie um. Erst glich Erik Hoffmann aus (52.), nur 63 Sekunden später schoss Thomas Merl in Überzahl das 4:3.

Weiter geht es am Freitag (20 Uhr) mit dem dritten Spiel am Hühnerberg. Der ECDC möchte sich mit Unterstützung zahlreicher Fans die Serienführung zurückzuholen. Karten gibt es online im Vorverkauf. Die Memminger erwarten wieder eine Kulisse von rund 3000 Zuschauern.

Play-offs, zweites Spiel:

Saale Bulls Halle - ECDC Memmingen 4:3 (0:1, 2:1, 2:1). - Tore: 0:1 (3:13) Hafenrichter (Homjakovs, Pekr), 0:2 (27:44) Svedlund (Hafenrichter, Homjakovs), 1:2 (30:00 ÜZ) Saakyan (Vihavainen, Weyrauch), 2:2 (32:42) Domogalla (Knaub), 2:3 (42:10) Pfalzer (Dobryskin, Marsall), 3:3 (51:18) Hoffmann (Schmid, Merl), 4:3 (52:21 ÜZ) Merl (Kurz, Elo) - Strafen: Halle 8 Minuten, Memmingen 12 Minuten - Zuschauer: 1421.