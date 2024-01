Memmingen kassiert bittere Niederlage gegen Riessersee

Der ECDC Memmingen hat das Heimspiel in der Eishockey-Oberliga Süd gegen den SC Riessersee mit 4:5 (3:3, 1:0, 0:2) verloren. Die Indians waren zwar über weite Strecken die bessere Mannschaft, verspielten aber mehrfach eine Führung und konnten sich deshalb letztlich nicht belohnen.

Die Indians begannen die Begegnung aggressiv und druckvoll. Zwei schöne Treffer von Jaro Hafenrichter in der dritten und sechsten Minute bescherten ihnen ein verdientes 2:0. Riessersee nutzte seine wenigen Chancen allerdings eiskalt. Alec Zawatsky verkürzte auf 1:2 (9. Minute) und nicht einmal zwei Minuten später fiel der Ausgleich durch Felix Linden. Memmingens Antwort ließ allerdings in diesem furiosen ersten Drittel auch nicht lange auf sich warten. Marcus Marsall hämmerte die Scheibe zum 3:2 ins Netz (13.). Noch vor der Pause gelang den Gästen allerdings durch Zawatsky der erneute Ausgleich (17.).

Im zweiten Drittel wurde die Partie zwar ausgeglichener, aber Matej Pekr konnte nach einem Bilderbuchangriff, in der 27. Minute das 4:3 für den ECDC Memmingen erzielen. Das Spiel wurde jetzt wesentlich kampfbetonter und die Maustädter taten sich gegen ihre robusten Gäste zunehmend schwer.

Chancenwucher rächt sich

Im Schlussabschnitt hatten die Indians in Überzahl mehrmals die große Gelegenheit, die endgültige Vorentscheidung herbeizuführen, konnten diese aber nicht nutzen, was sich letztlich rächen sollte. Fünf Minuten vor dem Ende kam Alec Zawatsky völlig frei im Slot zum Schuss und erzielte mit seinem dritten Tor den Ausgleich. Den Siegtreffer zum 5:4 für die Garmischer machte dann Felix Linden mit einem satten Handgelenksschuss in der 59. Minute.

Auch mit gezogenem Torwart gelang es den Indians in der verbleibenden Minute nicht mehr, noch auszugleichen. Es war in dieser Saison die dritte Niederlage im dritten Spiel gegen den SC Riessersee.

In der kommenden Woche warten auf den ECDC Memmingen zwei Derbys. Am Freitag geht die Reise an den Bodensee zum EV Lindau. Spielbeginn bei den Islanders ist um 19.30 Uhr. Am Sonntag um 18 Uhr kommt es dann am Hühnerberg zum Allgäu-Derby gegen den EV Füssen.

Beide Begegnungen sind im kostenpflichtigen Livestream bei SpradeTV zu sehen.