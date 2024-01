Memmingen Indians auf Punktejagd

Nach dem 12:0-Kantersieg gegen den EV Füssen vor neun Tagen, gewannen die ECDC Memmingen Indians in der Eishockey-Oberliga Süd am Wochenende zunächst mit 3.2 nach Overtime (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) gegen die Heilbronner Falken und anschließend mit 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) erneut in Füssen.

Nach langer Verletzungspause feierte Pascal Dopatka gegen Heilbronn sein Comeback für die Indianer. Die Hausherren begannen konzentriert und Matej Pekr netzte bereits in der fünften Minute zum 1:0 für die Memminger ein. Der ECDC blieb im ersten Drittel das aktivere Team, konnte aber in der intensiv geführten Partie nicht nachlegen. Erst zwei Minuten nach der Pause erhöhte Robert Peleikis auf 2:0. Heilbronn kämpfte sich fortan Angriff für Angriff in das Spiel zurück, und ein verdeckter Schuss von Jan Pavlu brachte den Falken den Anschlusstreffer. Im letzten Abschnitt schlenzte Frederik Caban die Scheibe dann zum 2:2-Ausgleich ins Memminger Tor (54. Minute). Robert Peleikis war es schließlich, der das 3:2 erzielte, das den Indianern den nicht unverdienten Zusatzpunkt einbrachte.

Indians gewinnen alle Spiele gegen Füssen

Am Sonntag gewann Memmingen dann auch das vierte Aufeinandertreffen in dieser Saison mit dem EV Füssen. Nach dem 12:0-Heimsieg am vergangenen Sonntag, waren die Indians auf ein anderes Gesicht des EVF gefasst. Bereits nach einer Minute mussten sie dann auch den ersten Gegentreffer durch Edgar Simon hinnehmen. Die passende Antwort gaben sie bereits eine halbe Minute später. Tobi Meier schloss zum 1:1 ab. In der 21. Minute erzielte Jaro Hafenrichter dann die 2:1-Führung. Memmingen blieb auch fortan das bessere Team, Füssen zeigte sich jedoch kämpferisch. Im letzten Abschnitt schoss Robert Peleikis das wichtige 3:1 für die Maustädter (42.). Per Empty Net Goal folgte dann noch das entscheidende 4:1 durch Matej Pekr zwei Minuten vor dem Ende. Den Schlusspunkt beim Memminger Arbeitssieg im Allgäu-Derby setzte aber der Gastgeber durch Zimmer (59.).

Am Dienstag um 19.30 Uhr kommt es zu einem wegweisenden Spiel im Kampf um das Heimrecht in den Play-offs. Der SC Riessersee ist am Hühnerberg zu Gast. Karten sind bereits online im VVK verfügbar. SpradeTV überträgt im kostenpflichtigen Livestream.