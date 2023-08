Memmingen feiert ersten Saisonsieg

Der FC Memmingen hat in der Fußball–Regionalliga das Aufsteigerduell gegen den SV Schalding–Heining gewonnen und damit den ersten Saisonsieg geholt. 735 Zuschauer sahen eine intensive Partie, in der die Gäste einen Zwei–Tore–Rückstand wettmachten. Doch Pascal Maier erzielte in der 86. Minute den 3:2–Siegtreffer für den FCM.

Die Memminger erlebten einen Auftakt: Den ersten Eckball — getreten von Fabian Lutz — konnte Schaldings Keeper Max Böhnke nicht festhalten, Ardian Morina stand daneben und brauchte nur noch einzuschieben (4.). In der 20. Minute spielte Pascal Meier klug auf Fabian Lutz, der ging durch und legte auf Tiziano Mulas zum 2:0 auf. Doch die Gäste blieben weiter bissig und kommen in der 31. Minute zum Anschlusstreffer. Fabian Schnabel kam nach einem Laufduell gegen Lukas Gerlspeck zu Fall. Den Elfmeter verwandelte Schnabel selbst zum 1:2. In der 78. Minute fiel dann der Ausgleich: Quirin Stieglbauer zog ab und traf aus 20 Metern zum 2:2. Vier Minuten vor dem offiziellen Ende der Partie erlöste aber Maier den FC Memmingen mit seinem Siegtreffer.