Memmingen erkämpft sich Remis in Würzburg

Mit einem respektablen 0:0–Unentschieden beim Topfavoriten FC Kickers Würzburg hat sich der FC Memmingen in der Regionalliga Bayern zurückgemeldet. Den Punkt beim Vizemeister bejubelte der Aufsteiger aus dem Allgäu zum Auftakt wie einen Sieg. „Es freut mich, dass wir wieder in einem solchen Stadion spielen dürfen“, sagte Memmingens Trainer Stephan Baierl, nach der Partie vor über 2.000 Zuschauern.

103 Treffer hatten die Würzburger in der vergangenen Regionalliga–Saison erzielt, das war bundesweiter Bestwert aller Viertligisten. Bis auf die Torleute waren alle Kickers–Akteure unter den Torschützen zu finden. Baierls oberste Vorgabe war demnach, dem Gegner nicht ins offene Messer zu laufen. Die Defensivtaktik der Gäste ging auf, wie auch Kickers–Coach Marco Wildersinn einräumte: „Wir hatten fünf, sechs Hochkaräter. Immer wieder war ein gegnerischer Fuß, ein Körper oder der Torwart dazwischen. Dazu hat uns die Präzision gefehlt.“

Memmingen konnte zwar nur wenige Nadelstiche nach vorne setzen, hatte aber die größte Möglichkeit des Spiels Mitte der ersten Halbzeit. Pascal Maier ging nach einem schnell ausgeführten Freistoß im Mittelfeld auf und davon, hämmerte den Ball von der Strafraumkante an den Pfosten und scheiterte auch mit dem Nachschuss. Die Würzburger versuchten es erst mit Kombinationsspiel, dann mit Fernschüssen vor allem durch Maximilian Zaiser und schließlich mit der Brechstange. Aber dass Bollwerk der Memminger hielt bis zum Schluss.

Das Murren im Würzburger Lager, gegen den Aufsteiger nicht gewonnen zu haben, war hinterher deutlich zu vernehmen. Die Erwartungshaltung beim ehemaligen Zweitligisten ist groß, dass es nach dieser Spielzeit nach oben gehen muss. So wurde nach Insolvenzgerüchten im Winter im Umfeld finanziell deutlich abgespeckt, nur im Profikader wurde laut Medienberichten nichts eingespart.

„Wir haben mit Glück sehr viel wegverteidigt“, lobte Baierl seine Abwehr um den neuen Kapitän Manuel Konrad. Nach dem gelungenen Start kann der FCM ohne Druck, aber mit Freude, nun der Heimpremiere am kommenden Freitag (19 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg entgegensehen. Der Vorjahres–Vierte unterlag am ersten Spieltag in einer turbulenten und torreichen Begegnung der DJK Vilzing mit 3:5.

FC Würzburger Kickers: Vincent Friedsam - Daniel Hägele, Peter Kurzweg, Marius Wegmann, Fabrice Montcheu (66. Ivan Franjic), Dominik Meisel, Dardan Karimani (79. Tim Littmann), Maximilian Zaiser, Fabian Wessig (66. Thomas Haas), Saliou Sané, Benjika Caciel (86. Tim Sausen) - Trainer: Marco Wildersinn.