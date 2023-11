LTS bringt „Woyzeck“ auf die Bühne

Wie in der vergangenen Spielzeit „Werther“ bringt das Landestheater Schwaben (LTS) erneut einen klassischen Text auf die Bühne. Mit konzentrierter Besetzung und entstaubter und zeitgemäßer Ästhetik wird „Transit Woyzeck“ nach einem Drama von Georg Büchner aufgeführt. Premiere ist am 1. Dezember im Studio in Memmingen. Dies teilt das LTS mit.

Erniedrigt, beleidigt, ausgebeutet und betrogen: In Woyzeck und Marie betreten Figuren die Bühne, die es in dieser schonungslosen Zeichnung als gesellschaftliche Randfiguren vorher nicht gab. Woyzeck, der vom kargen Sold beim Kommiss nicht leben kann, verdingt sich nicht nur als Diener seines Hauptmanns, sondern auch als medizinisches Versuchskaninchen beim Regimentsarzt. Das Geld verwendet er restlos für den Unterhalt seiner Geliebten Marie und deren unehelichem Kind. Eine sich anbahnende Affäre Maries, die überfordert als junge Mutter von einem besseren Leben mit dem Tambourmajor träumt, treibt den von allen Seiten drangsalierten und physisch wie psychisch labilen Woyzeck immer tiefer in Wahnvorstellung. Darin vermischen sich Eifersucht, Ohnmachtserfahrung und erlittenes Unrecht zu einer Treibladung, die im Gewaltakt explodiert: Das Opfer wird zum Täter.

„Woyzeck“ war Georg Büchners letzte seiner bahnbrechenden Analysen des modernen Menschen, die er literarisch für das Theater hinterließ. Keine Zeile hat über die fast 200 Jahre an Aussagekraft und poetischer Wirkung verloren. Christine Hofers Inszenierung arbeitet aus Büchners Fragment gebliebenem Drama die Strukturen von Unterdrückung heraus. Hofer gestaltet es auf der Bühne vor dem Hintergrund von (symbolischen) Versatzstücken seelenloser Wohnslums und Hochhaussiedlungen (Ausstattung Dirk Seesemann). Der atmosphärisch passende Einsatz von Video assoziiert das Heute und unterstreicht die zeitlose Kraft Büchners.

Premiere ist am Freitag, 1. Dezember, 20 Uhr, im Studio, Theaterplatz 2, in Memmingen. Weitere Aufführungstermine im Dezember und Januar: 2. Dezember, 20 Uhr, 3. Dezember, 19 Uhr, 6. Dezember, 20 Uhr, 3. Januar, 20 Uhr, 6. Januar, 20 Uhr, 7. Januar, 19 Uhr, 13. Januar, 20 Uhr, 14. Januar, 19 Uhr. Eine Einführung gibt es bei allen Vorstellen (außer Premiere) 30 Minuten vor Beginn auf der Foyerbühne. Eine Nachgespräch gibt es am 13. Januar nach der Vorstellung.