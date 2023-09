Klarer Verlierer im Nachbarschaftsduell

Der FC Memmingen hängt nach einer 1:4–Heimniederlage gegen den FV Illertissen weiter im Tabellenkeller der Regionalliga Bayern fest, während die Gäste mit dem vierten Punktspielsieg in Folge und Pokalsieg unter der Woche gegen die SpVgg Unterhaching ihren Lauf fortsetzten. 1.863 Zuschauer sorgten für eine ordentliche Kulisse im Nachbarschaftsduell, die Enttäuschung bei den Heimfans und den Verantwortlichen war naturgemäß groß.

Allerdings haben es die Memminger dem Gegner bei den ersten beiden Gegentreffern, wie auch in den vorangegangenen Spielen, auch recht leicht gemacht. Zunächst wurde von Torhüter Dominik Dewein Mitte der ersten Halbzeit der Rückstand verhindert. Nach einem fatalen Rückpass von Manuel Konrad holte Dewein Hannes Pöschl von den Beinen, parierte den fälligen Strafstoß aber gegen Marco Mannhardt bravourös (27.).

Ex–Memminger Kircicek jubelt nur verhalten

Furkan Kircicek legte aber dann doch vor — aus Memminger Sicht wieder ein Gegentor aus dem Kuriositätenkabinett. Ein Pressschlag senkte sich per Bogenlampe über Dewein zum 0:1 ins Tor (29.). Der Ex–Memminger jubelte an früherer Wirkungsstätte nur verhalten. Mit Kircicek hatte auch der FCM im Sommer gesprochen, er entschied für den Wechsel aus Chemnitz zurück in heimatliche Gefilde für Illertissen. Beim 0.2 wurde ein Fehler eiskalt bestraft. Ein Rückpass in den Lauf des Gegners statt ein Torschuss durch Jakob Gräser. Ein Konter, der zu einer Ecke führte — und schon war es mit dem 0:2–Pausenstand durch Kevin Frisorger passiert (45.).

„Wir sind sehr dominant aufgetreten, hatten viel Ballbesitz und konnten uns dadurch viele Torchancen erarbeiten. Hinten haben wir wenig zugelassen“, sah Illertissens Trainer Holger Bachthaler auch in der zweiten Halbzeit einem ungefährdeten Sieg seiner „Blauen“ entgegen. Yannick Glessing aus spitzem Winkel über rechts (63.) und Mannhardt (73.) schraubten das Ergebnis auf 0:4.

Morina und Konrad müssen einmal aussetzen

Zumindest ein Treffer gelang den „Roten“ noch. Frisorger flog wegen Handspiels auf der Torlinie vom Platz — Nikola Trkulja verwandelte gegen Felix Thiel den fälligen Strafstoß sicher zum 1:4 der Memminger (86.). Mehr als Ergebniskosmetik war es jedoch nicht. Besonders bitter: Ardian Morina kassierte in der Nachspielzeit noch Gelb–Rot, als er nach einem Foulspiel noch den Ball wegschlug. Der Angreifer wird damit im nächsten Auswärtsspiel beim TSV Aubstadt genauso fehlen, wie Kapitän Konrad, der seine fünfte Gelbe kassierte und damit einmal aussetzen muss. „Das war ein bitterer Abend für uns“, konstatierte FCM–Trainer Stephan Baierl, der für die Enttäuschung der Fans Verständnis zeigt, aber auch anmerkte, dass momentan zu kurz kommt, „dass wir ein Aufsteiger sind“.

Die Nachwehen der Relegation samt fehlender Sommerpause sind mit den Ausfällen von David Remiger, Luis Sailer Fidalgo und auch Neuzugang Bojan Tanev immer noch spürbar. Sturmhoffnung Tanev hatte es im letzten Entscheidungsspiel noch mit Rosenheim erwischt. Dazu noch die Bänderverletzung von David Bauer. Eine schnelle Rückkehr wird es in allen Fällen nicht geben. „Wir müssen die Situation so annehmen, wie sie ist. Dafür haben wir auch eine gute zweite Mannschaft, aus der wir immer wieder Spieler rekrutieren können. Das ist auch der Weg von Memmingen, dass wir jungen Spielern immer wieder das Vertrauen geben. Da muss man mit schwankenden Leistungen rechnen“, so Baierl zur schwierigen Situation des Tabellenvorletzten. „Ich hoffe, dass sukzessive die Verletzten zurückkommen und wir wieder mehr Möglichkeiten bekommen.“