Jürgen von der Lippe kommt nach Memmingen

Jürgen von der Lippe kommt mit seinem Programm „Voll fett!“ nach Memmingen. Am 2. Oktober gastiert der „Meister der geschliffenen Pointe“ ab 20 Uhr in der Stadthalle.

Die augenfälligste Neuerung in seinem Bühnenprogramm ist ein riesiger Bildschirm als Hintergrund, mit sich Jürgen von der Lippe einen langgehegten Wunsch erfüllt: Comedy mit Hilfe von Bildern und kleinen Filmen zu erzeugen, wie er es zehn Jahre lang bei „Geld oder Liebe“ gemacht hat. Munition dafür liefere sein unerschöpfliches Privatarchiv, in wenigen Fällen, wenn es passt, auch mal das, was täglich via Whatsapp über ihn hereinbricht. Auch nach fast 50 Bühnenjahren könne der Komiker so noch überraschen.

Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen mit CTS sowie telefonisch unter 01806/570070 und zum selbst ausdrucken unter www.roth-friends.de.