Indians verpassen gelungene Generalprobe

Das letzte Testspiel in Peiting ist für den ECDC Memmingen mit 4:7 verloren gegangen. Damit ist die Vorbereitungsphase der Memminger vorbei. Am kommenden Freitag startet die Oberliga Süd in die neue Saison. Die Indians treffen dann im ersten Heimspiel auf den Liganeuling aus Stuttgart.

Peitinger Doppelschlag im ersten Drittel

Im ersten Drittel fanden die Memminger nicht zu ihrem Spiel. Der ECP ging gegen Ende der ersten 20 Minuten durch einen Doppelschlag mit 2:0 in Führung. Memmingen verkürzte zwar durch Dominik Meisinger, doch Peiting erzielte durch Brett Ouderkirk noch vor der Pausensirene das 3:1. Peiting legte durch Marco Niewollik auf 4:1 nach, ehe Memmingen auf 4:2 durch Matej Pekr herankam. Felix Brassard schoss das 5:2 für die Gastgeber. Das Schlussdrittel knüpfte nahtlos an die vorherigen 40 Minuten an, zuerst traf Peiting zum 6:2, ehe die Indians durch die Tore von Meisinger und Homjakovs in Überzahl nochmals auf 4:6 herankamen. Den Schlusspunkt setzte Samuel Payeur aufseiten Peitings.