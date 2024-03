Die ECDC Memmingen Indians haben nach der 1:6-Niederlage (0:5, 0:1, 1:0) am Freitag bei den Heilbronner Falken auch die zweite Play-off-Partie am Sonntag am heimischen Hühnerberg mit 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) verloren.

Am Freitag hatten die Allgäuer bereits nach dem 0:1 durch Oula Uski in der achten Minute komplett den Faden verloren, wurden von den Falken im ersten Abschnitt regelrecht überrannt und mussten fünf Treffer innerhalb von zwölf Minuten einstecken. Im letzten Drittel stabilisierte sich das Spiel der Indianer ein wenig, sodass noch der Ehrentreffer durch Robert Peleikis gelang. Am Ende stand aber ein auch in dieser Höhe verdientes 1:6.

Mit Intensität zur 1:0-Führung

Spiel zwei verloren die Indians nun am Sonntag denkbar knapp mit 1:2, und das trotz drückender Überlegenheit. Vor über 3.000 Zuschauern sollte eigentlich der Serienausgleich her, und Memmingen lieferte sich eine intensiv geführte Auseinandersetzung mit den Falken. Robert Peleikis sorgte für eine verdiente 1:0-Führung in der 18. Minute.

Im zweiten Drittel dauerte es dann nur etwas mehr als vier Minuten, bis die Gäste das Spiel gedreht hatten. Vincent Jiranek erzielte den Ausgleich (23. Minute) , ehe Corey Mapes die Scheibe zum 2:1 ins Netz beförderte (25.). Die Falken nutzten das Fehlen von Verteidiger Linus Svedlund aus, der die ersten Minuten des Drittels noch in der Kabine behandelt werden musste. Zwar drückte Memmingen danach wieder ordentlich auf das Gehäuse der Heilbronner, doch eine bärenstarke Leistung von Falken-Goalie Berger ließ die Indianer verzweifeln.

Indians scheitern an Falken-Goalie Berger

Das letzte Drittel blieb bis zum Schluss hart umkämpft. Memmingen versuchte alles, doch Berger oder die Torpfosten waren den Indians stets im Weg. Heilbronn hingegen blieb hinten kompakt und lauerte auf Kontersituationen. Da auch hochkarätige Chancen sowie einige Überzahlsituationen nicht genutzt werden konnten, blieb es beim 2:1 für Heilbronn, die damit in der Viertelfinalserie mit 2:0 führen.

Weiter geht es am Dienstag um 20 Uhr mit Spiel drei in Heilbronn. SpradeTV überträgt live im kostenpflichtigen Livestream.