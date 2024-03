Indians verlieren auch das dritte Spiel gegen Heilbronn

Die Memmingen Indians sind am Mittwoch im dritten Spiel der Oberliga-Play-off-Viertelfinalserie auswärts auf die Heilbronner Falken getroffen und verloren auch diese Partie mit 1:4 (1:0, 0:2, 0:2). Der Einzug ins Halbfinale rückte damit in weite Ferne.

Dominik Meisinger ist zurück

Vor dem Spiel gab es eine positive Nachricht: Dominik Meisinger, dessen Saisonende eigentlich vor Wochen schon bekannt gegeben wurde, konnte durch einen unerwartet schnellen Heilungsverlauf doch wieder auflaufen. Die Indians starteten druckvoll, konnten den Puck jedoch trotz guter Gelegenheiten nicht im Falken-Tor unterbringen. Heilbronn scheiterte seinerseits immer wieder am Memminger Goalie Marco Eisenhut. Nach einer schadlos überstandenen Unterzahl kamen die Hausherren besser ins Spiel, das erste Tor der Partie erzielten aber die Gäste. Jaro Hafenrichter stand bei einem Konter ganz frei vor dem Tor von Patrick Berger und musste den präzisen Pass von Robert Peleikis nur noch einschieben (18. Minute). Mit 1:0 für die Indians ging es in die Kabine.

Linus Wernerson Libäck schießt die Indians ab

Im zweiten Durchgang verloren die Gäste dann den Faden, was die Falken ausnutzten: Einen Schuss von Pontus Wernerson Libäck konnte Eisenhut noch abwehren, gegen den Nachschuss von dessen Bruder Linus aus spitzem Winkel war er jedoch machtlos (33.). Auch im weiteren Verlauf war die Heimmannschaft spielbestimmend, die Memminger kamen nur selten zu gefährlichen Aktionen und fanden stets in Patrick Berger ihren Meister. In der 40. Minute konnten sich die Falken dann noch einmal belohnen. Erneut war es Linus Wernerson Libäck, der von seinem Bruder in Szene gesetzt wurde und Marco Eisenhut mit einem harten Schuss keine Chance ließ.

Erhitzte Gemüter im dritten Abschnitt

Auch im Schlussdrittel stellte Heilbronn das bessere Team, ohne jedoch zu gefährlichen Aktionen zu kommen. Gegen Ende schlichen sich dann wiederholt Nicklichkeiten ein und es wurde hitzig. Zunächst musste Christopher Kasten für vier Minuten auf die Strafbank und schließlich durfte sich Linus Svedlund nach einem harten Check gegen Pontus Wernerson Libäck das Ende des Spiels von der Strafbank aus ansehen. Aufseiten der Falken traf es Oula Uski. Dieser war es dann aber auch, der das entscheidende 3:1 (60., empty net) erzielte. Vier Sekunden vor der Sirene machte sich dann noch Sam Verelst mit dem 4:1 selbst ein schönes Geburtstagsgeschenk.

Die vierte Partie findet am Freitag (20 Uhr/live bei SpradeTV) am Memminger Hühnerberg statt.